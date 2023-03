﻿Trotz voller Mülltonnen in Hannover: Nächste Woche schon wieder Streik bei Abfallentsorger Aha

Der Arbeitskampf im öffentlichen Dienst geht weiter: Verdi will nächsten Mittwoch und Donnerstag in Hannover nicht nur die Üstra, sondern auch den Abfallentsorger Aha bestreiken. Das Unternehmen ist bereits diese Woche drei Tage betroffen. In vielen Straßen dürfte sich der Müll türmen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket