﻿Nächster Online-Supermarkt kommt: Picnic mietet Flächen in Hannover

Hannover. Statt in den Supermarkt zu gehen, können Kundinnen und Kunden in Hannover bereits bei diversen Lieferdiensten per Smartphone-App bestellen. Bald wird wahrscheinlich ein neuer Online-Supermarkt hinzukommen. Das niederländische Unternehmen Picnic, an dem der Supermarktriese Edeka beteiligt ist, wird einen 2000 Quadratmeter großen Bereich im neuen Unternehmerpark Altes Stahlwerk in Linden anmieten. Das gab Projektentwickler Aurelis in einer Mitteilung bekannt.

Auf dem Gelände des ehemaligen Lindener Stahlwerks an der Badenstedter Straße entsteht auf 56.000 Quadratmetern ein modernes Firmengelände. Picnic sei der erste Mieter und werde ein Letzte-Meile-Hub mit Stellplätzen für die elektrischen Lieferfahrzeuge beziehen.

So soll der neue Unternehmerpark Altes Stahlwerk zwischen Badenstedter und Davenstedter Straße in Linden aussehen. © Quelle: Daniel C. Wolf/formfest

Noch aber wird das Gebäude gebaut. Es soll laut Aurelis im Herbst 2023 fertig werden. Bis Picnic also Lebensmittel in Hannover ausliefert, wird es noch dauern. Auch das Liefergebiet ist derzeit noch nicht bekannt.

Wie ein moderner Milchmann

Picnic wächst in Deutschland derzeit rasant und liefert bislang in rund 70 Städten in Nordrhein-Westfalen Produkte wie Bananen, Butter oder Zahnpasta bis vor die Haustür. Seit Kurzem ist der Online-Supermarkt auch in Hamburg unterwegs und läutete damit die bundesweite Expansion ein. Etwa 10.000 Artikel gehören zum Sortiment, die Picnic gratis und zum „günstigsten Preis“ nach Hause bringt. Das versprach jedenfalls Deutschlandchef Frederic Knaudt jüngstim Hamburger Abendblatt.

Picnic liefert die Supermarkt-Artikel gratis aus. © Quelle: obs/Picnic

Picnic sei die „moderne Form des Milchmanns“, so Knaudt. Die Fahrer – sogenannte Runner – touren quasi wie bei einer Buslinie auf einer festgelegten Routen durch die Stadt. Sie kämen dadurch wie früher der Milchmann zu festen Zeiten in eine Gegend.

In der App sehen Kundinnen und Kunden im Voraus, wann die Picnic-Transporter in ihrer Nähe unterwegs sind und wählen einen passenden Liefertermin. Weil die Fahrer nicht auf eine einzelne Bestellung hin zu einer bestimmten Adresse fahren, sei dies nachhaltiger und spare Wegzeit ein, argumentiert das Unternehmen.

Startet ein weiterer Online-Supermarkt in Hannover?

Damit tritt es in Konkurrenz zum Lieferdienst Flaschenpost, das zur Dr.-Oetker-Gruppe gehört, und dem Rewe-Lieferdienst. Beide sind schon in Hannover unterwegs. Der norwegische Online-Supermarkt Oda liefert seit Mai unter anderem in Braunschweig und Wolfsburg aus. Auch in Hannover soll es ab Sommer – und damit wahrscheinlich noch vor Picnic – ein Angebot geben.

Der Online-Supermarkt Oda liefert bereits in Braunschweig, Gifhorn und Wolfsburg aus. © Quelle: oda

Dann gibt es noch dieFahrradkuriere von Flink, Gorillas oder Wolt. Sie fahren zwar auch Supermarkt-Produkte umher, werden von den Kundinnen und Kunden aber eher für kleinere Spontaneinkäufe gebucht.

