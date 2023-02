﻿Nähe zur Neonazi-Szene: Auftritt der Band „Weimar“ in Hannover abgesagt

Hannover. Hannover Concerts hat das für den 31. März geplante Konzert der Band „Weimar“ im Capitol abgesagt. Hintergrund ist ein Bericht des „Spiegel“, dass mehrere Mitglieder aus der Neonaziszene stammen sollen. Inzwischen hat auch der Tourveranstalter reagiert und alle Auftritte deutschlandweit gestrichen. Die deutschsprachige Metal-Gruppe tritt ausschließlich maskiert auf, ihr Song „Auf Biegen & Brechen“ erreichte 2020 Platz 5 der deutschen Charts.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Grund für die Konzertabsage ist laut Hannover Concerts dem beigefügten Statement des Veranstalters In Move aus Chemnitz zu entnehmen, „das wir selbstverständlich uneingeschränkt teilen“. In der Nachricht nimmt In Move Bezug auf den „Spiegel“-Artikel, es stünden „politisch mehr als bedenkliche Vergangenheiten im Raum“. Weiter schreibt In Move: „Diese waren uns bislang nicht bekannt und laufen unser aller Überzeugungen zuwider.“

Weimar-Mitglieder in Neonazi-Szene aktiv?

Das Magazin berichtet, Weimar spiele bewusst mit provokanten Formulierungen: Medien werden als „gekaufte Marionetten“ bezeichnet, von „Schlüsselwärtern“ bezahlt. In anderen Liedern singe die Band von Wölfen und Ratten – Tiere, mit denen die Nationalsozialisten sich und Juden verglichen. Bei Weimar sind Wölfe das Licht und Ratten der Schatten. An anderen Stellen wird gesungen, Deutschland werde „mit voller Wucht an die Wand gefahren“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wesentlich schwerwiegender aber: Laut „Spiegel“ stammen mehrere Mitglieder aus Thüringens Neonaziszene. Konstantin P., der sich bei Weimar Till Schneider nenne, war demnach in den 90ern Teil der Band „Dragoner“ – beobachtet von Verfassungsschutz und Landeskriminalamt. In den Songs wurde der Holocaust geleugnet, das Streben der Gruppe gelte „dem reinen weißen Blut“. Steffen P. alias Kurt Ronny Fiedler soll 2005 ein rechtsextremes Konzert besucht haben.

Universal Music löscht Weimar-Angebot

Dabei war laut „Spiegel“ auch Christian P., der Mitte der Nullerjahre Waffen besessen und Neonazi-Propaganda verbreitet haben soll. 2002 habe er zudem eine CD mit Hakenkreuz auf dem Cover veröffentlicht. Die Behörden zählten ihn zum „Nationalen Widerstand Weimar“ mit Verbindungen zum verurteilten NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben. Außerdem soll er mit Konstantin P. 2015 ein Musikalbum herausgebracht haben. Nach „Spiegel“-Angaben sprechen Indizien dafür, dass Christian P. als Richard Wegnar Sänger bei Weimar ist.

Wegen der Vorwürfe steht auch Universal in der Kritik, bei dem Weimar unter Vertrag steht. Laut „Spiegel“ kam die Verbindung durch einen ehemaligen Mitarbeiter, der auch als Manager der ebenfalls umstrittenen Band Frei.Wild agiere, zustande. Im Universal Music Store ist die Seite von Weimar mittlerweile gelöscht, ein offizielles Statement des Labels gibt es allerdings nicht.

Tickets können zurückgegeben werden

Dafür äußert sich In Move weiter: „Wir stehen gegen Rassismus, Antisemitismus und Faschismus.“ Aus diesem Grund habe der Veranstalter sich entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden und „im gegenseitigen Einvernehmen“ alle bisher gebuchten Liveaktivitäten zu stornieren. Die gekauften Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.