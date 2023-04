﻿Naherholung für Hannover-Misburg: Neuer Badesee soll 2030 fertig sein

Mit bis zu 1400 Besucherinnen und Besuchern gleichzeitig kalkuliert die Stadt Hannover für den neuen Badesee, der bis 2030 in einer ehemaligen Mergelgrube in Misburg entstehen soll. Nach der Bürgerbeteiligung 2022 werden die Pläne immer konkreter.

Hannover. Die stark von Industrie und Gewerbe geprägten Misburger Stadtteile im Osten Hannovers sollen endlich ein attraktives Naherholungsgebiet bekommen. In einer ehemaligen Mergelgrube soll ein rund 3000 Quadratmeter großer Badesee entstehen. Dieser werde damit sogar „deutlich größer“ als der Dreiecksteich in Ricklingen, sagte Projektleiter Jürgen Rakow, der bei einem Rundgang mit Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL) den aktuellen Planungsstand erläuterte.

Zwar läuft das Projekt bereits seit 1997, nun allerdings wird es immer konkreter. Anfang 2022 hatte die Stadt in einer Bürgerbeteiligung drei verschiedene Varianten vorgestellt und anschließend mit den Ergebnissen weitergeplant. Voraussichtlich in diesem Jahr soll die Politik abstimmen und damit das für die Umsetzung des Vorhabens notwendige Planfeststellungsverfahren auf den Weg bringen. „Unser Ziel ist, im Jahr 2030 fertig zu sein“, sagt Rakow, der bei der Stadt Hannover im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün tätig ist.

Sandstrand soll Misburger Badesee besonders machen

Die Arbeiten dafür haben längst begonnen. Lastwagen haben bereits mit Millionen von Kubikmetern Erde einen Großteil der nördlich des Misburger Stichkanals gelegenen Grube mit dem Namen HPC II (das Kürzel steht für Hannoversche Portland Cement) verfüllt, in der bis in die Siebzigerjahre Mergel abgebaut wurde, ein wichtiger Grundstoff für die Zementherstellung. Noch mindestens bis Ende des Jahres soll Boden angeliefert werden. Er kommt derzeit vor allem von den Baustellen am Kronsberg, wo ein komplett neues Wohngebiet entsteht – und muss unbelastet sein. „Das wird regelmäßig überprüft“, sagt Planer Rakow.

Luftaufnahme: So sieht das Gebiet aus, an dem der Badesee entstehen soll. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Eine Besonderheit des Misburgers Badesees wird sein, dass drumherum ein Naherholungsgebiet entstehen soll – mit einem breiten Sandstrand am östlichen Rand, einem Beachvolleyballfeld, mit Grillplätzen, großzügigen Liegewiesen, die zum Teil von Bäumen beschattet sind, Sanitäranlagen, einer Badeaufsicht und Gastronomie. Zudem soll ein Wanderweg rund um das Areal führen, den auch Radfahrerinnen und Radfahrer nutzen können. „Im Vergleich zum ersten Entwurf haben wir das Wegesystem deutlich eingedampft“, erklärt Rakow. Dadurch sollen zum Beispiel Tiere mehr Rückzugsräume haben, denn viele wünschten sich „noch mehr Naturschutz“, so der Projektleiter.

Freizeitspaß in Misburg: So stellen sich die Planer aktuell den Badesee in der ehemaligen Mergelgrube HPC II vor. © Quelle: Landeshaupstadt Hannover

Wie sollen die Badegäste zum See kommen?

Kritische Fragen aus der Runde gab es zum Verkehrskonzept für das neue Naherholungsgebiet in Misburg. Die Stadt rechnet an Spitzentagen mit rund 1400 Besucherinnen und Besuchern gleichzeitig. Allerdings ist laut Rakow die nächste Stadtbahnhaltestelle rund einen Kilometer entfernt. Das sei „nicht optimal“. Allerdings halte ein Bus direkt am geplanten Zugang zum Freizeitareal, der an der Anderter Straße unmittelbar nördlich des Stichkanals Misburg liegt. Die aktuellen Planungen sehen zudem rund 180 Parkplätze für Autos vor, die bei Bedarf auf 200 aufgestockt werden können. Entstehen soll der Parkplatz im Südwesten des Naherholungsgebietes. Erschlossen werden soll dieser unter anderem von der Anderter Straße aus.

Reicht das Geld für eine Fahrradbrücke im Süden?

Auch die Anbindungen für den Radverkehr sollen verbessert werden. Unklar ist allerdings noch, ob es südlich des Sees eine neue Brücke für Radfahrer und Fußgänger geben wird, die eine bessere Anbindung Richtung Süden ermöglichen würde. Ob sie kommt, hängt vor allem vom Geld ab.

Eine Kostenschätzung will die Verwaltung voraussichtlich im Herbst 2023 vorlegen, wenn die politischen Gremien über das Vorhaben abstimmen sollen. Die bisherigen Planungen und den Kauf der Grundstücke vom Unternehmen Heidelberg Materials (ehemals Heidelberg Cement) hat die Stadt aus den Einnahmen finanziert, die sie von Baufirmen kassiert, die in der ehemaligen Mergelgrube Bodenaushub von Baustellen abladen und dafür Geld bezahlen.

Größere Grube im Süden für den Naturschutz

Bleibt Naturschutzgebiet: Die südlich des Stichkanals gelegene Mergelgrube HPC I. © Quelle: Christian Bohnenkamp

Unangetastet bleiben soll die deutlich größere Mergelgrube HPC I, die mittlerweile ein Naturschutzgebiet ist. Seltene Vögel und Reptilien leben dort. Kartierungen belegen das Vorkommen von rund 180 verschiedenen Pflanzenarten, von denen viele als gefährdet gelten. Darunter mehrere Orchideenarten wie das Fleischfarbene Knabenkraut oder die Echte Sumpfwurz. Nachgewiesen wurden auch zwei Arten der Armleuchteralge, die in Niedersachsen seit 1897 als verschollen galt. Gefunden wurden auch zwei Arten des Wasserschlauchs, einer fleischfressenden Pflanze.

Damit dieser fragile und besondere Lebensraum erhalten bleibt, fördert eine Pumpe weiterhin das aufsteigende Grundwasser aus der etwa 40 Meter tiefen Grube HPC I. Auch in der Grube HPC II laufen aktuell noch Pumpen. Künftig soll eine Verbindung zum Misburger Stichkanal sicherstellen, dass der Pegelstand im höher gelegenen Badesee nicht zu großen Schwankungen unterliegt.