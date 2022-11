Am Sonnabend steigt der zweite Gratistag im Nahverkehr der Region Hannover. Die Organisatoren wollen den Erfolg der Premiere wiederholen und erhoffen sich eine Schubwirkung. Das müssen Sie über das kostenlose Angebot wissen.

Hannover. Vor drei Jahren war der erste Gratistag in der Region Hannover ein Experiment mit ungewissem Ausgang und entpuppte sich als Erfolg. Nach der durch das Corona-Virus erzwungenen Pause steht am Sonnabend, 26. November, dem Tag vor dem ersten Advent, die Wiederholung an.