Schulausschuss

In Nordrhein-Westfalen lernen die Schüler an früheren Grundschulen jetzt gemeinsam bis zur zehnten Klasse, in Osnabrück wurde die Zahl der Schulformen reduziert. Was hilft dagegen, dass Schüler wegen schwacher Leistungen ihre angestammte Schulform verlassen müssen? Im Schulausschuss der Stadt Hannover gab es dazu eine Anhörung.