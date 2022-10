﻿Nasenspray gegen Corona: Vorbestellungen in Hannover nehmen zu

Mit Nasenspray gegen Corona-Infektion? Experten sind skeptisch, aber manch Bürger will den Verheißungen eines neuen Medizinprodukts eine Chance geben.

Voraussichtlich am 19. Oktober will der Hersteller Viromed ein neues Produkt zum Schutz gegen das Coronavirus auf den Markt bringen. Die Nachfrage nach dem Nasenspray ist in hannoverschen Apotheken bereits spürbar.

