﻿So werden Gärten und Balkone in Hannover insektenfreundlich

Hannover. Morgens mit Vogelgezwitscher begleitet in den Tag starten und umrundet von Schmetterlingen die Sonne im eigenen Garten oder auf dem Balkon genießen – das setzt voraus, dass der Mensch seinen Lebensraum mit Flora und Fauna teilt. Wie das auch in einer Großstadt geht, zeigt das Insektenbündnis Hannover in der neuen Broschüre „Naturnahe Gärten und Balkone – Wohlfühloasen für Menschen, Lebensraum für Vögel, Insekten & Co.“

Die Autorinnen Gabi Fiedler von der Deutschen Umwelthilfe und Karola Herrmann vom NABU Hannover geben dabei viele praktische Tipps, um auch auf kleinem Raum heimische Gärten und Balkone möglichst naturnah zu gestalten. Dabei setzen sich die beiden auch für wilde Ecken ein. Das sind Orte, an denen bewusst Laubhaufen und Totholz liegen oder Blühwiesen stehen gelassen werden. Neben leicht verständlichen, kurzen Texten und großformatigen Aufnahmen bietet die Broschüre auch Pflanzensteckbriefe und Literaturempfehlungen zur weiteren Vertiefung.

Erhältlich ist die 20-seitige Broschüre als Download auf der Internetseite www.hannover.de/insektenbündnis-hannover. Gedruckte Versionen sind kostenfrei im Foyer des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün (Arndtstraße 1) oder im Geschäft Globetrotter in der Ernst-August-Galerie erhältlich.