﻿NDR-Bigband spielt mit Schülern der IGS Roderbruch

Hannover. Als „ein einmaliges Highlight“ beschreibt Lennart Janzen, Lehrer und Leiter der Schulband „Missing Link“, den anstehenden Besuch der NDR Bigband in der IGS Roderbruch. Am Donnerstag, 9. Februar, ist es soweit: Das prominente Ensemble tritt ab 19 Uhr gemeinsam mit den Schulbands „Missing Link“ und „HeRo´s“ in der Aula der Schule auf. Dabei spielen zunächst die Schulbands im Zusammenwirken mit der NDR Bigband und im Anschluss präsentiert diese ihr Programm „Kind of Selfies“ unter der Leitung des Dirigenten Jörn Marcussen-Wulff.

Jedes Jahr ist die Band in einem anderen Bundesland auf Schultour. Nach drei Jahren coronabedingter Pause ist nun Niedersachsen an der Reihe. Dabei wollen die professionellen Musiker durch das Miteinander mit den Schülern den Nachwuchs fördern, indem sie für den Jazz und für das Musizieren allgemein begeistern. Dazu wird die NDR Bigband mit zwei Dutzend Musikern und Technikern und einem Dirigenten im Roderbruch sein. Sie reist mit zwei Lastwagen und einem Bus für den Transport des Teams und der technischen Ausrüstung.

„Freue mich mega“

„Ich freue mich mega“, sagt Janzen. Und auch bei den Schülern seien in den Proben der Schulband Aufregung und Vorfreude spürbar. Er beschreibt außerdem eine „gesunde Anspannung und Motivation der Teilnehmer“. Außer der IGS Roderbruch in Hannover sind noch Schulen in Aurich, Löningen, Hameln und Buxtehude Stationen für die NDR-Musiker.

Eintrittskarten für das Konzert können per E-Mail unter konzert.ndr@igs-roderbruch.org reserviert werden. Der Eintritt kostet 7 Euro für Erwachsene, ermäßigt 5 Euro.

Von Thore Kessal