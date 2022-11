﻿Gewinnen Sie Karten für den Auftritt des NDR-Vokalensemble in Hannover

So lang wie noch nie: Weihnachtsmarkt 2022 in Hannover dauert 32 Tage – hier sind alle Details

Hannover erlebt erstmals wieder einen Weihnachtsmarkt ohne spürbare Corona-Auflagen – und dazu so lang wie noch nie. Mehr als 170 Stände präsentieren sich in der Altstadt – und alle wesentlichen Angebote sind wieder dabei. Hier sind zehn Punkte, die Sie zum Weihnachtsmarkt 2022 in Hannover wissen müssen.