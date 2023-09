﻿Neu im Winter: Mit dem Nachtzug von Hannover direkt ins Skigebiet

Hannover. Hannover erhält ab Januar nächsten Jahres eine neue Nachtzugverbindung. Mit dem Fahrplanwechsel im Winter sollen Nachtzüge die Bahnreisenden in die österreichischen Skigebiete bringen.

Möglich ist das mit dem Urlaubs-Express (UEX). Für Februar sind ab Hannover Hauptbahnhof zwei Fahrten vorgesehen, im März ist es eine Nachtfahrt. Der aus Hamburg kommende Zug startet jeweils um 23.30 Uhr am Hauptbahnhof Hannover. Von dort geht es über Augsburg und München weiter nach Kufstein, Wörgl, Jenbach, Innsbruck, Ötztal, Landeck-Zams bis nach St. Anton am Arlberg. Ankunft ist dort um 10.30 Uhr. Der UEX bringt die Reisenden ab Februar von den Skigebieten in 10,5 Stunden auch wieder zurück nach Hannover.

Gänzlich neu ist die Verbindung nicht. Schon jetzt bietet der UEX Nachtfahrten nach Österreich an. Regelmäßig verkehren die Züge mit Schlafwagen und Bistro zwischen Hannover und Innsbruck. Dauer: 10,5 Stunden. Start ist 21 Uhr, Ankunft ist am Folgetag jeweils um 7.32 Uhr.

ÖBB Nightjet ohne Umsteigen bis nach Wien

Weiterhin verkehrt der Nightjet der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) zwischen Hannover und Wien in Österreich. Abfahrt des Zuges, der Liegewagen bietet, ist regelmäßig um 21.57 Uhr in Hannover, Ankunft in Wien am Folgetag um 9.14 Uhr.

Mit Schlafwagen: Der Nightjet der Österreichen Bundesbahn (ÖBB) verkehrt zwischen Hannover und Zürich. © Quelle: Georg Hochmuth (dpa)

Eine andere Verbindung in Richtung Süden ohne Umsteigen und mit Schlafwagen bietet die ÖBB mit dem Nightjet regelmäßig von Hannover nach Zürich. Samstags geht es zum Beispiel um 0.30 Uhr von Hannover los. Ankunft in Zürich ist um 10 Uhr am Folgetag. Dauer der Fahrt: 9,5 Stunden.

Weitere Nachtzugverbindungen in verschiedene Großstädte Europas gibt es im Norden ab Hamburg – mit dem Urlaubs-Express, dem BTE-Auto-Reisezug, dem ÖBB Nightjet und dem European Sleeper. Auch die Deutsche Bahn bietet diverse Verbindungen an – allerdings mit Sitzplatz. Etwa von Hamburg nach Kopenhagen.

In 14,5 Stunden von Hannover nach Rom

Viele Reiseziele im Süden sind zudem von Norddeutschland aus nicht direkt zu erreichen, sondern nur mit Umstieg. So kommt man etwa in 14,5 Stunden von Hannover über Zürich nach Rom in Italien. Los geht es um 0.30 Uhr mit dem ÖBB Nightjet in Hannover, Umstiege sind am Folgetag um 8.10 Uhr in Basel sowie um 14.40 Uhr in Mailand. In Rom ist die Ankunft um 18.10 Uhr vorgesehen.

Reservierung ist notwendig

Plätze in Nachtzügen sollten – mit Ausnahme der Sitzplätze – reserviert werden. Wer also beispielsweise von Hannover nach Rom reisen möchte, muss im Anschluss an den Nachtzug morgens oder vormittags einen Anschlusszug nehmen. Oft lohnt es sich zudem, frühzeitig zu buchen, da vor allem Liegewagenplätze und Spartarife häufig weit im Voraus ausgebucht sind.

