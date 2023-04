﻿Neu in Hannover: Küchenstudio Kvik aus Dänemark

Premiere in Niedersachsen: Kvik eröffnet demnächst hier am Klagesmarkt in Hannover sein erstes Küchenstudio in Niedersachsen.

Hannover. Auf dem regionalen Küchenstudiomarkt tut sich etwas: Demnächst eröffnet der dänische Anbieter Kvik in Hannover ein Geschäft. Es wird das erste in Niedersachsen und das sechste in Deutschland sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kvik kommt aus Dänemark und verspricht mit seinem Küchenmöbelkonzept „unverwechselbares Design, nachhaltige Materialien, dazu noch überraschend niedrige Preise und kurze Lieferzeiten“. Am 11. Mai soll der neue Store in Hannover am Klagesmarkt 17 (gegenüber der Christuskirche) öffnen.

Geführt von Duo aus Region

Das zum schwedischen Küchenmöbelkonzern Ballngslöv International (Multiform, JKE, Paula Rosa/Manhattan) gehörende Unternehmen betreibt ein Franchisesystem: Die Unternehmer vor Ort sind eigenständig, zahlen aber Lizenzgebühren für Konzept und Unterstützung durch Kvik. In Hannover wird das rund 165 Quadratmeter große Küchengeschäft von Kai Strobelt (43) und Andreas Leunig (56) geführt. Sie sind seit einigen Jahren im Küchenhandel in Hannover tätig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Fehlte bisher in der Küchenlandschaft“

Leunig kündigt „eine Produktauswahl mit Wohlfühlcharakter, gepaart mit Top-Beratungsexpertise“ an. Sein Kompagnon Strobelt ist sicher: Ein Küchenanbieter wie Kvik „fehlte bisher in der hiesigen Küchenlandschaft“. Das Kvik-Sortiment an Badausstattung und anderen Möbeln für zu Hause wird in Hannover ebenfalls zu haben sein. Das Ladenlokal am Klagesmarkt ist zunächst für fünf Jahre gemietet und soll Jobs für fünf oder sechs Menschen bieten.

In dem kurz vor Fertigstellung stehenden Neubau nebenan zieht der Designmöbelhändler Smow ein. Das Leipziger Unternehmen ist im Internet groß geworden und mietet dort am Klagesmarkt für seinen 20. stationären Laden 420 Quadratmeter.

Vorbereitung läuft: Kvik eröffnet demnächst hier am Klagesmarkt in Hannover direkt neben dem Discounter Netto sein erstes Küchenstudio in Niedersachsen. © Quelle: Rainer Droese

An Angebotsvielfalt und Ausstellungsfläche kann das Konzept aus Dänemark mit den großen Möbelhäusern der Region wohl nicht mithalten – da müssen dann schon ein besonderes Design, gute Qualität und eine spezielle Kundenansprache die potenzielle Käuferschaft anlocken und überzeugen.





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Schnelle Expansion geplant

Die Erfolgsaussicht jedenfalls wird in der Zentrale als gut eingeschätzt: Kvik wurde 1983 gegründet, ist inzwischen mit mehr als 180 „Studios“ in zwölf Ländern vertreten und zählt in seiner Zentrale rund 250 Beschäftigte. In Deutschland ist die Marke erst seit 2021 vertreten – und im Jahr 2026 sollen es hier dann schon 60 Stores sein, darunter „fünf bis sechs“ in Niedersachsen. Laut einer Sprecherin fußt der Expansionsplan darauf, dass „die Resonanz auf das Konzept hier exzellent“ ist.