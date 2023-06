Die Große Fontäne – im Original bis zu 72 Meter hoch – misst hier gerade einmal sechs Legosteinchen: In der Altstadt ist als kleine Attraktion der Große Garten Herrenhausen entstanden – als Lego-Modell mit vielen versteckten Details.

Hannover. Die blühenden Landschaften bestehen aus Steinen, Klemmbausteinen – Lego. Um genau zu sein: aus 98.817 Lego-Steinen, aneinandergefügt in mehr als 300 Arbeitsstunden. Das Ergebnis ist eine kleine große Attraktion in der Kramerstraße in der Altstadt: die „Herrenhäuser Lego Gärten“, ein 60 Kilogramm schweres Modell in einem unscheinbaren Schaukasten, das tief blicken lässt.