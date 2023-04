﻿„Menschen sitzen nicht in Zimmern und blasen Trübsal“

Verkehr

Mit Bahn und Bus zum Pur-Konzert – das müssen Fans bei der Anreise zur ZAG-Arena beachten

Pur-Fans, die mit Bahnen der Linie 6 zur Pur-Show am Sonnabend in der Arena an der Expo-Plaza wollen, müssen diese Besonderheit beachten: Wegen Gleisbauarbeiten an der Alten Bult ist der Umstieg in Ersatzbusse nötig. Es gibt aber eine Alternative.