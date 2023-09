﻿Neue Biografie: Thomas Meyer versucht, Hannah Arendt aus ihrer Zeit heraus zu verstehen

Hannover. „Die Banalität des Bösen“ kommt auch vor – aber erstaunlicherweise eher am Rande. Thomas Meyer, Professor für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, hat sich bemüht, in seiner neuen großen Hannah-Arendt-Biografie eigene Akzente zu setzen. Mit dem Prozess gegen Adolf Eichmann, in dessen Zusammenhang Hannah Arendt ihre Beobachtung von der Banalität des Bösen machte, beschäftigt er sich erst am Ende seiner immerhin 520 Seiten umfassenden Biografie. Gleich zu Beginn des Buches erklärt der Autor, worum es ihm geht: „Ich habe mich dafür entschieden, einen Schritt zurückzutreten, und Hannah Arendts Leben und Werk nahezu vollständig in ihrer Zeit darzustellen.“ Warum? Weil sich Hannah Arendt auf ihre eigene Gegenwart stets besonders eingelassen haben soll, erklärt der Autor. Die Frage ist, ob das als Begründung reicht.

Neues Material aus den Archiven

Die Biografie, für die Meyer neues Material aus verschiedenen Archiven zu Rate gezogen hat, zeigt Hannah Arendt als eminent politische Person. Meyer beschreibt ihren Einsatz für jüdische Kinder und Jugendliche. Einen besonderen Schwerpunkt legt er auf Arendts Pariser Jahre nach ihrer Flucht aus Deutschland und auf ihre Zeit in den USA bis zur Publikation ihres Hauptwerkes „Origins of Totalitarianism“ im Jahr 1951. Das Buch nennt er einen „Koloss, der sich einem in den Weg stellt“. Er schreibt: „Das Buch ist eine Zumutung in dem Sinne, dass es die Frage nach der Condition humaine neu stellt.“

Hannah-Arendt-Tage in Hannover Vom 10. bis 14. Oktober finden in Hannover die „Hannah Arendt Tage 2023“ statt. Unter dem Titel „Recht auf Rechte“ beschäftigen sie sich mit dem Thema „Menschenrechte zwischen Versprechen und Wirklichkeit“. Eröffnet werden die „Hannah Arendt Tage“ am Dienstag, 10. Oktober, um 19 Uhr mit einem Vortrag von Elisabeth Tichy-Fisslberger. Die promovierte Juristin und Diplomatin aus Österreich, die als Richterin am Gericht der Europäischen Union tätig ist, spricht über das Thema „Menschenrechte heute: Zwischen Bedrohung und Neubelebung“. Anschließend diskutiert sie mit Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay. Das Gespräch leitet Dany Schrader, Chefredakteurin der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Die Eröffnungsveranstaltung findet im Forum des Landtages, Am Markte 8 statt. Der Eintritt ist frei. Interessenten sollten sich bis zum 30. September bei der Stadt Hannover (hat@hannover-stadt.de) anmelden.

Hannah Arendts Lebensstationen zeichnet er mit einer gewissen Akribie nach: von ihrer Geburt am 14. Oktober 1906 in Hannover-Linden über ihre Jugend in Königsberg, ihr Studium in Marburg und Heidelberg bis zu ihrer Flucht aus Lissabon nach New York, wo sie bis zu ihrem Tod 1975 lebte. Von Hannover-Linden erfährt man, dass ihr Vater Paul Arendt hier als Ingenieur bei der Firma Gebrüder Körting arbeitete, die Heizungen und Motoren herstellte.

Eine Wohnung im Zentrum Lindens

Der Autor hebt den Wohlstand der Familie hervor: „ 1904 zog das Paar in eine Wohnung im Zentrum Lindens: Marktplatz 2 – eine Adresse, die einen gewissen Wohlstand signalisierte, denn das Haus war das architektonisch anspruchsvollste in einer bürgerlichen Gegend.“ 1908 erkrankte der Vater schwer, die Familie zog nach Königsberg, 1911 musste Paul Arendt zeitweilig in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen werden.

Meyer schreibt über das unmäßige Arbeitspensum, das sich Hannah Arendt immer auferlegt hatte, über ihre Medienpräsenz, der sie sich sehr bewusst war und über ihren Tod und ihren Nachruhm. In der „New York Times“ hat er einen schönen Satz gefunden, den der Philosoph Hans Jonas auf der Trauerfeier sagte: „Die Dinge sahen anders aus, nachdem sie sie betrachtet hatte.“

Der Biograf bleibt nah an den Dokumenten und an den Lebensstationen. Die Frage, was Hannah Arendts Denken für die Fragen der Gegenwart bedeutet, streift er dabei eher selten.

Thomas Meyer: „Hannah Arendt. Die Biografie“. Piper Verlag. 528 Seiten. 28 Euro.

HAZ