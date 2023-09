﻿Neue Blitzer in Hannover: Stadt installiert jetzt die Anlagen

Hannover. Die Stadt Hannover installiert derzeit mehrere Blitzer. Herrenhausen und Ahlem bekommen völlig neue Standorte, dazu werden alte Anlagen in der City und Südstadt modernisiert. Die Geräte können künftig mehrere Delikte gleichzeitig überwachen und als Foto festhalten. Im April hatte die Verwaltung das Aufrüsten angekündigt.

Der Blitzer in Herrenhausen wacht an der Fußgängerampel in Höhe Böttcherstraße. Obwohl das Gerät neben den Stadtbahngleisen steht, kann es als sogenannter Kombiblitzer beide Fahrtrichtungen kontrollieren. Auch auf der Wunstorfer Landstraße sollten sich Autofahrer erst recht ans Tempolimit halten. Der neue Blitzer für beide Richtungen steht an der Kreuzung zur Richard-Lattorf-Straße. An der Hildesheimer Straße stehen zwei neue Blitzer im Bereich der Ampelkreuzung Raimundstraße.

Neue Blitzer fotografieren Rotsünder und Raser

Tempokontrollen in der Südstadt: Ein neuer Blitzer steht an der Hildesheimer Straße/Ecke Raimundstraße. © Quelle: privat

In Mitte werden zudem stadtauswärts zwei bestehende Blitzer aufgerüstet: an der Berliner Allee/Ecke Schiffgraben und Goethestraße/Ecke Brühlstraße. Die Geräte fotografieren in Zukunft nicht mehr nur Menschen, die bei Rot über die Kreuzungen rollen. Demnächst überprüfen die Anlagen auch während der Grünphasen das Einhalten der vorgeschriebenen Geschwindigkeit. Laut Stadtsprecher Udo Möller werden die Apparate nach dem Aufbau geeicht „und gehen dann sehr zeitnah in Betrieb“.

