﻿Berechnungen zu einem Jahrhunderthochwasser in Hannover: Diese Straßen und Bereiche sind besonders gefährdet

Hannover. Was wäre, wenn Hannover ein Jahrhunderthochwasser treffen würde? Berechnungen des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zeichnen ein düsteres Bild: In Ricklingen würden sich die Fluten ihren Weg Richtung Westen bis zur Friedrich-Ebert-Straße und der Frankfurter Allee und zum Teil sogar darüber hinaus bahnen, große Teile der Calenberger Neustadt stünden unter Wasser und in der Südstadt reichten die Überschwemmungen zum Teil fast bis zur Hildesheimer Straße. Die Daten zeigen: Hannovers Hochwasserschutz reicht nicht aus.

30 Millionen Euro hatte die Stadt seit 2006 in den Hochwasserschutz investiert. Sie hat die Benno-Ohnesorg-Brücke am Schwarzen Bär verbreitert, damit sich dort nicht so leicht das Wasser stauen kann. Riesige Mengen Erde wurden am angrenzenden Ihmeufer weggebaggert, um möglichen Fluten mehr Raum zu bieten. Zudem wurde in Ricklingen der Deich ausgebaut und verlängert. Das sollte eigentlich den Großteil des Stadtteils sowie die Calenberger Neustadt vor einem Jahrhunderthochwasser, dem sogenannten HQ 100, bewahren. Die Stadt ging davon aus, dass durch die Schutzmaßnahmen von einem solchen Ereignis nur noch 5000 statt 20.000 Menschen bedroht würden.

Neue Daten dank Laserscan aus dem Flugzeug

Die neuen Berechnungen des NLWKN werfen diese Planungen nun jedoch gründlich über den Haufen. Das Amt aktualisierte seine Prognose für eine Jahrhundertflut mithilfe neuer Vermessungstechniken. Die Daten stammen zum Beispiel aus einer 2016 durchgeführten Laserscanbefliegung des Landesamts für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN).

Die Behörde ließ zudem die Sohle der Leine sowie den Bereich Schneller Graben vom Boot aus untersuchen und bestimmte die Maße von rund 200 Brücken genau. Auch die Erfahrungen aus jüngeren Hochwasserereignissen wie etwa im Sommer 2017 flossen mit in die Berechnungsmodelle ein.

Ein Bild aus dem Dezember 2017: Dort trat die Ihme in Linden weit über ihre Ufer. © Quelle: Samantha Franson

Werte liegen weit über den angenommenen Ständen

Das Ergebnis der Berechnungen: Für einige Stellen kamen Wasserstände heraus, die mehrere Dezimeter über den bisher angenommenen Werten lagen, teilweise bis zu einem Meter, sodass zum Beispiel Ricklingen und die Calenberger Neustadt wieder großflächig stark von Hochwasser bedroht sind. Auch das neu gebaute Krankenhaus Siloah an der Stadionbrücke liegt jetzt im Überschwemmungsbereich.

In der Südstadt würde das Wasser ein gutes Stück die Geibelstraße, Freytagstraße und Bürgermeister-Fink-Straße hinauffließen, ein großer Teil der Alten Döhrener Straße würde überflutet. Betroffen wären auch das Landesmuseum, die Staatskanzlei und das ZDF-Landesstudio. Diese Bereiche waren bisher noch kein offizielles Überschwemmungsgebiet. Auch in Linden-Nord sind Randbereiche betroffen, die bisher als geschützt galten – außerdem der Üstra-Betriebshof an der Glocksee und die benachbarten Wohnstraßen. Die genauen Grenzen zeigt eine digitale Karte, die das NLWKN auf seiner Homepage veröffentlicht hat.

„Schutzvorkehrungen werden geprüft“

„Bisher getroffene Vorkehrungen zum Schutz vor Hochwasser müssen vor dem Hintergrund dieser neuen Erkenntnisse geprüft werden“, sagt Markus Anhalt, Leiter des Geschäftsbereichs Wasserwirtschaft und Strahlenschutz des NLWKN in Hildesheim. Die Stadt geht laut Sprecher Dix davon aus, dass trotz des bereits vorgenommenen Hochwasserschutzes nun wieder 25.000 statt bisher angenommen 5000 Menschen im Überschwemmungsgebiet wohnen. Die Schutzanlagen würden „teilweise überströmt“.

Derzeit werde der Hochwasserschutz überprüft „und gegebenenfalls angepasst“, kündigt Dix an. Immerhin soll die neue Deichverlängerung in Ricklingen „ausreichend hoch bemessen“ sein, versichert der Sprecher.

Reicht der Schutz? Auch der Deich in Ricklingen kommt auf den Prüfstand. © Quelle: Rainer Dröse

Wie die vom Hochwasser bedrohten Bereiche geschützt werden sollen, steht noch nicht fest. Laut Stadtsprecher Dix können zumindest für den kurzfristigen Schutz auch Sandsäcke zum Einsatz kommen. Primäres Ziel seien jedoch „ortsfeste, permanente Maßnahmen“ wie Mauern oder Deiche. Die Stadt geht davon aus, dass mindestens bestehende, ältere Schutzanlagen erhöht werden müssen, etwa der Deich in Ricklingen.

Versorgung per Boot: Die letzte Jahrhundertflut traf Hannover im Februar 1946. © Quelle: Heinz Koberg (Bildarchiv Historisches Museum Hannover)

Vor 77 Jahren traf Hannover die letzte Jahrhundertflut Die Gefahr kam zunächst leise daher. Auf den Straßen in Ricklingen bildeten sich Rinnsale. Dann gluckste das Wasser aus den Gullis. Fast 77 Jahre ist es her, dass Hannover zuletzt eine Jahrhundertflut traf. Anfang Februar 1946 hatte es fast eine Woche ununterbrochen geregnet. Weil der Boden nach einer Frostperiode noch weitgehend gefroren war, konnte das Wasser kaum versickern. Gleichzeitig setzte im Harz Tauwetter ein, wo sich zuvor eine bis zu 120 Zentimeter dicke Schneedecke gebildet hatte. Eine gewaltige Menge Wasser bewegte sich durch das Leinetal auf Hannover zu. Die braune Wassermasse floss über die Deiche von Ihme und Leine, verwandelte den Bereich zwischen Maschstraße, Hohem Ufer und den tiefer gelegenen Teilen Lindens und Ricklingens binnen kurzer Zeit in eine riesige Seenfläche. Kraftfahrzeuge blieben im Wasser stecken. Fahrgäste der Straßenbahnen mussten sich auf deren Dächer retten. Seinen Höhepunkt erreichte das Hochwasser am 10. Februar, einem Sonntag. In Herrenhausen wurde mit 6,44 Metern ein Pegel gemessen, der weder davor noch danach jemals erreicht wurde. Rund 20.000 Hannoveraner waren zwischenzeitlich von der Außenwelt abgeschnitten. Mit Booten wurden sie mit Lebensmitteln versorgt. Ein Wunder, dass nur zwei Personen ertranken. Als das Wasser nach einigen Tagen wieder abgeflossen war, blieben eine lehmige Schlickschicht zurück und eine Spur der Verwüstung. Große Mengen Lebensmittel und Brennstoffe waren unbrauchbar geworden, Gas und Elektrizität fielen mehrere Tage aus. Besonders betroffen war auch das Stadtarchiv. Dieses war geplündert worden. Bürger hatten riesige Mengen historischen Schriftguts abtransportiert, um dieses im kalten Winter als Heizmaterial verwenden zu können.

Wann ein solches Hochwasser kommt, ist völlig unklar. Statistisch gesehen ist das durchschnittlich alle 100 Jahre der Fall. Folgen haben die neuen Berechnungen jedoch schon heute. Denn in den Überschwemmungsgebieten werden Bauprojekte erschwert, unmöglich oder nur flankiert von Schutzmaßnahmen möglich sein. Bei laufenden Bauvorhaben muss die Wasserbehörde eine Genehmigung erteilen. Zudem dürfen in dem Gebiet keine Mauern errichtet und Erdwälle aufgeschüttet werden. Experten sind sich sicher, dass es aufgrund des Klimawandels immer häufiger zu extremen Wetterlagen kommen wird, die drastische Folgen nach sich ziehen können.

Hochwasser wie 2017 droht regelmäßig

Die Stadt kalkuliert deshalb in ihrer Bauleitplanung sogar mit einem HQ 200, also einem Hochwasser, wie es statistisch betrachtet alle 200 Jahre vorkommt. Mit einem Hochwasser wie Ende Juli 2017, das vor allem zwischen Harz und Hildesheim zu Überschwemmungen führte, muss jedoch etwa alle zehn Jahre gerechnet werden.

Die vom NLWKN neu berechneten Überschwemmungsgebiete der Leine zwischen Laatzen im Süden und Seelze/Garbsen im Nordwesten haben erst einmal vorläufigen Charakter. Sie müssen noch durch die Politik in der Region offiziell bestätigt werden. Dem NLWKN geht es allerdings auch darum, „die Bevölkerung für die oftmals nicht bewusste Hochwassergefahr zu sensibilisieren“. erklärt Experte Markus Anhalt.