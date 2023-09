Sie sind erfahrene Gastronomen, jetzt haben sie sich zusammengetan und eröffnen in der Südstadt eine kleine Weinbar mit begleitendem Essen. Morgens kann man im „Rebe und Brot“ auch frühstücken.

Hannover. Das Pre-Opening sei bereits ein großer Erfolg gewesen. „Wir haben testweise aufgemacht und die Nachbarschaft eingeladen, sie waren alle begeistert“, erzählt Musa Bay (26). Er ist der neue Mann im „Rebe und Brot“, der künftigen Weinbar in der Südstadt, gleich an der Ecke von Rehberg- und Stüvestraße. Am Freitag ist die offizielle Eröffnung, dann gibt es für alle Neugierigen, Freunde und Gäste ab 12 Uhr Musik, Spritz und Häppchen vom Foodtruck.