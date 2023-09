Sie sind erfahrene Gastronomen, jetzt haben sie sich zusammengetan und eröffnen in der Südstadt eine kleine Weinbar mit begleitendem Essen. Morgens kann man im „Rebe – Wein und Brot“ auch frühstücken.

Hannover. Das Pre-Opening sei bereits ein großer Erfolg gewesen. „Wir haben testweise aufgemacht und die Nachbarschaft eingeladen, sie waren alle begeistert“, erzählt Musa Bay (26). Er ist der neue Mann im „Rebe – Wein und Brot“, der künftigen Weinbar in der Südstadt, gleich an der Ecke von Rehberg- und Stüvestraße. Am Freitag ist die offizielle Eröffnung, dann gibt es für alle Neugierigen, Freunde und Gäste ab 12 Uhr Musik, Spritz und Häppchen vom Foodtruck.