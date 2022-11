﻿Tierarzt-Behandlung wird teurer: Das müssen Tierhalter in Hannover wissen

Wer seinen Hund oder die Katze zum Tierarzt bringen muss, der zahlt ab dem 22. November mehr Geld für die Behandlung. Denn dann tritt die neue Gebührenordnung in Kraft. Alle Fragen und Antworten.

Hannover. Wer ab dem 22. November sein Haustier behandeln lässt, der muss mit höheren Kosten rechnen. Denn bei den Tierärzten und -ärztinnen tritt die neue Gebührenordnung (GOT) in Kraft. Mit ihr steigen die Preise für einen großen Teil der Behandlungen. Worauf sich die Tierbesitzerinnen – und -besitzer in Hannover einstellen müssen.