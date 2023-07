﻿Neue Geschäfte und Konzepte: Zuwachs in Hannovers City

Hannover. Auf den ersten Blick scheint sich Hannovers Innenstadt nicht gut zu entwickeln, denn einige große Geschäfte schließen. Der schwedische Moderiese H&M schließt am 28. Oktober seine Filiale in der Georgstraße, Gerry Weber gibt im Zuge des laufenden Insolvenzverfahrens 122 von 171 Filialen auf, darunter auch die in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade; und Schuhhändler Görtz schließt ebenfalls aufgrund eines Insolvenzverfahrens sein Geschäft in der Fußgängerzone. Doch es gibt auch Lichtblicke und einige Geschäfte mit modernen Konzepten, die sich die Innenstadt Hannovers als Standort ausgesucht haben.

Zuwachs in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade

Sechs Ladenflächen standen in der Promenade zwischen Hauptbahnhof und Kröpcke lange Zeit leer. Nun gibt es einen positiven Trend: Fünf Geschäfte sind frisch vermietet. Und fast alle sind lokale Gründungsprojekte.

Wing Wing Situation

Sascha Geisler (links) und Christopher Chavaz (rechts) eröffnen bald ihren Chicken-Imbiss „Wing Wing Situation“ in der Niki-Promenade. © Quelle: Christian Behrens

Bei „Wing Wing Situation“ dreht sich alles um Chicken Wings. Es soll drei Hauptvarianten der frittierten Hähnchenteile geben: klassisch, ohne Knochen und „plant based“, also vegan, dazu fünf Soßen. Das Imbissrestaurant eröffnet im alten Raum der Franchise-Bio-Fastfoodkette Dean&David und befindet sich damit direkt gegenüber des Schnellrestaurants der US-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC). Ein gewagter Standort. Im September soll die Eröffnung sein.

Sneaker Bundy

Der Niedersachse Sebastian Krantz betreibt bereits einen Onlineshop für Sammlerturnschuhe. Jetzt will er ein „Sneaker-Bundy“-Präsenzgeschäft mitten in Hannover eröffnen. In dem Geschäft gegenüber dem Glashandel Leonardo werden die besonderen Sneaker zwischen 100 und 300 Euro kosten, aber es sind auch exklusive Exemplare dabei, die bei mehr als 1000 Euro liegen.

Automatenkiosk

Nahe dem Kröpcke planen drei junge Unternehmer ein einfach klingendes Konzept: ein Automatenkiosk – Getränke und Snacks rund um die Uhr und das ohne Personal. In anderen Städten boomen derartige Konzepte bereits.

Mala Kitchen

Ein weiterer gastronomischer Zuwachs wird das chinesische Suppengeschäft Mala Kitchen sein. Das Besondere: Kundinnen und Kunden können sich ihre Suppe individuell zusammenstellen. Das Konzept expandiert aus Hamburg.

Candy World bereits eröffnet

Süßes vom Fass: Candy World, neues Süßigkeitengeschäft in der Niki-Promenade in Hannover. © Quelle: Conrad von Meding

Das Süßigkeitengeschäft „Candy World“ ist bereits eröffnet und befindet sich direkt unter dem Eingang des Hauptbahnhofs. Hier kann sich die Kundschaft selbst aus Fässern bunte Tüten mit Süßigkeiten zusammenstellen.

Paper and Tea in der Georgstraße bereits eröffnet

In dem stylischen Geschäft „Paper & Tea“ in der Georgstraße gibt es – wie der Name schon verrät – nicht nur ein breites Sortiment an Teesorten, sondern auch spezielles Papier, Geschenkartikel und die passenden Tassen, Kannen und Schüsseln. In der Filiale des Berliner Unternehmens werden neben dem Verkauf auch Teeproben und Events wie Konzerte und Lesungen veranstaltet.

Urban Outfitters auf der Kippe?

Scheitert Urban-Outfitters-Ansiedlung an der Langsamkeit des Bauamts? Die Baustelle am ehemaligen Wurst-Basar in der Georstraße geht nicht voran. © Quelle: Katrin Kutter

Urban-Outfitters ist eine international gehypte Ladenkette, die ihre Mode- und Lifestyleprodukte in einem zwar stylischen, aber eher lässigen Umfeld präsentiert. Als diese Zeitung im Februar erstmals über die Ansiedlung des Geschäfts berichtete, twitterte sogar Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), dies sei ein Beleg dafür, dass Hannovers Innenstadt weiterhin hohe Magnetwirkung habe, und versprach: „Wir begleiten und gestalten die Veränderung der Innenstadt mit höchster Priorität.“

Das Geschäft entsteht am Steintor in dem Gebäude, wo früher ein Wurst-Basar war. Doch nun steht der Standort Hannover auf der Kippe. Grund dafür: Die Bauverwaltung ist langsam und das US-amerikanische Unternehmen ungeduldig. So sind bereits fünf Monate seit Einreichung des ersten Umbauantrags vergangen. Die Eröffnung war für Oktober angesetzt, um direkt ins Weihnachtsgeschäft starten zu können. Der Termin ist derzeit mehr als fraglich.

