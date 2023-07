﻿Neue Hannover-Fotos: Google Street View ist seit Dienstag aktualisiert

Hannover. Endlich: Google Street View hat seine Straßenaufnahmen aus Hannover nach etwa 15 Jahren aktualisiert. Seit Dienstag lädt das US-Unternehmen sukzessive das neue Bildmaterial hoch. Noch wird das Update nicht offiziell angezeigt, doch einige Straßenzüge können bereits in Augenschein genommen werden – darunter beispielsweise Teile der Podbielskistraße und Lavesallee. Im Tagesverlauf sollen insgesamt 20 deutsche Städte aktualisiert sein.

„Street View ist endlich zurück in Deutschland“, schreibt Google in einem Blog-Beitrag. Neben den 20 größten Städten, in denen schon seit 2010 Straßenaufnahmen verfügbar waren, können die Nutzerinnen und Nutzer laut Unternehmen künftig „zusätzlich viele andere Regionen in Deutschland zum ersten Mal virtuell besuchen“. Allein in Niedersachsen rollen noch bis Oktober zahlreiche Kamera-Autos durch Städte und Kreise, um den Dienst auch dort anzubieten.

Google Street View: Hannover aus dem Jahr 2022

Die in Hannover verfügbaren Aufnahmen stammen größtenteils aus der zweiten Jahreshälfte 2022. Damals hatte Google noch mitgeteilt, die Daten würden nur zum Aktualisieren von Google Maps genutzt. Im Juni dieses Jahres hieß es dann, das Unternehmen wolle ab Juli aufgefrischte Street-View-Aufnahmen anbieten. Erst am Wochenende verschwanden die alten Bilder aus dem Netz.

Zwar fehlt oft noch die charakteristische blaue Linie auf den Straßen, die beim Auswählen von Street View angezeigt wird. Dennoch können einige Stadtteile bereits virtuell erkundet werden. Hochgeladen ist beispielsweise das Areal rund um den Lichtenbergplatz in Linden, auch das eingerüstete einstige Maritim-Hotel am Neuen Rathaus ist zu sehen. Am Raschplatz stehen die neue DB-Zentrale und die oberirdische Stadtbahnstation der Linien 10 und 17. Sämtliche Gesichter und Nummernschilder wurden wie schon beim ersten Mal unkenntlich gemacht.

Fassade pixeln: Neuer Widerspruch nötig

Darüber hinaus können Eigentümer erneut Widerspruch einlegen, wenn die eigene Hausfassade nicht im Netz zu sehen sein soll. Die erste Ablehnung hat keine Gültigkeit mehr. Aufgrund massiver Kritik verzichtete Google seit 2010 auf Street-View-Updates in Deutschland. Das Unternehmen setzt jetzt auf einen neuen Zeitgeist. Laut Google kann es noch mehrere Stunden dauern, bis die gesamten Updates bei Street View korrekt angezeigt werden.

