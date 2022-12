﻿Hannover-List: Hier dürfen Hunde ab sofort frei laufen – das ganze Jahr über

Am Mittellandkanal und am Hermann-Gebauer-Weg dürfen Hunde ab jetzt ohne Leine frei laufen. Die Stadt Hannover hat neue Hundeauslaufflächen ausgewiesen – in der List sind es die ersten Grünflächen, auf denen Hunde das ganze Jahr lang ungestört laufen und toben dürfen.

