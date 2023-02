﻿Ausbau der ICE-Strecke Hannover-Bielefeld: Bahn hält an Korridor durch die Region Hannover fest

Für den Ausbau der ICE-Strecke zwischen Hannover und Bielefeld hält die Deutsche Bahn nach wie vor an einem Korridor fest, der auch durch die Region Hannover verläuft. Das ist das Ergebnis einer Verkehrsuntersuchung. Bis der Plan tatsächlich in die Tat umgesetzt werden kann, wird es mindestens bis 2030 dauern.

Hannover. Der Ausbau der ICE-Strecke zwischen Hannover und Bielefeld ist an den bestehenden Gleisen in der Region Hannover möglich. Das geht aus einem jetzt vorgelegten Zwischenstand hervor. Vor zwei Jahren hatte die Deutsche Bahn mit den Planungen für die Erweiterung der Trasse in Richtung Westen begonnen. Es ist das zweite Großprojekt in Niedersachsen neben der Strecke zwischen Hannover und Hamburg. Entschieden sei allerdings noch nichts, sagte Bahnsprecher Peter Mantik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei dem Milliardenprojekt geht es darum, die Fahrzeit zwischen Berlin, Hannover, dem Rheinland und dem Ruhrgebiet zu verkürzen. Dabei bestehen Vorgaben: Um den sogenannten Deutschlandtakt zu halten, sollen die Fernzüge für die Reise von Hannover nach Bielefeld nur 31 Minuten statt bisher 48 Minuten benötigen. Das ist allerdings nur mit einer Geschwindigkeit von 300 km/h möglich. Außerdem wollen die Planer den Regionalzug- und den Güterverkehr beschleunigen, der die Fernzügen immer wieder blockiert.

Trasse ist teilweise nur zweigleisig

Auf der bestehenden Strecke lassen sich diese Anforderungen nicht realisieren – schon allein deshalb, weil die Trasse zwischen Wunstorf und Minden nur zwei- statt viergleisig verläuft und es weiter westlich die Engstelle an der Porta Westfalica gibt. Deshalb prüft die Deutsche Bahn unterschiedliche Ausbau- und Neubauvarianten, wobei letztere unter anderem bei Umweltverbänden umstritten sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In Betracht kamen bislang zehn mehrere Kilometer breite sogenannte Grobkorridore, von denen vier verworfen worden seien, weil sich die gewünschten Reisegeschwindigkeiten damit nicht umsetzen ließen, sagt Bahnsprecher Mantik.

Die entfallenden Grobkorridore liegen im Kreis Hameln-Pyrmont sowie in Nordrhein-Westfalen. Für die Region Hannover ändert sich damit zunächst nichts. Der Korridor an der bestehenden Strecke ist der nördlichste überhaupt und berührt Seelzer und Wunstorfer Gebiet. Die nördliche Grenze ist der Mittellandkanal. Ein zweiter Korridor orientiert sich an der Autobahn 2, wodurch auch Barsinghausen betroffen wäre.

Gutachten zum Naturschutz fehlen noch

Mantik betont, dass der aktuelle Planungsstand ausschließlich den verkehrlichen Aspekt berücksichtige: „Es gibt noch keine Umwelt- und Naturschutzgutachten, Kostenkalkulationen, Bauzeitenpläne und Ähnliches.“ Damit wolle die Deutsche Bahn demnächst beginnen und die Themen nach und nach abarbeiten. Erst danach und damit wohl erst im Jahr 2024 könnten Raumordnungsverfahren beginnen. Das letzte Wort hätten dann wie auch bei Strecke Hannover–Hamburg die Politikerinnen und Politiker im Bund.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An möglichen Kosten für den Streckenausbau standen bislang 6 Milliarden Euro im Raum. Ob sich das angesichts der bestehenden Unsicherheiten über den genauen Streckenverlauf einerseits und die steigenden Material- und Baukosten andererseits halten lässt, bezweifeln unter anderem die Bürgerinitiativen entlang der Streckenverläufe. Wann auf der Verbindung tatsächlich Züge mit 300 km/h unterwegs sein können, steht ebenfalls noch in den Sternen. Ein Planfeststellungsbeschluss als Voraussetzung für den Baustart dürfte nicht vor Anfang der 2030er-Jahre vorliegen. Fertiggestellt dürfte die Trasse dann eher in Richtung des Jahres 2040 sein.