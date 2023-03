﻿Neue „Instacops“ bei der Polizei Hannover: Diese Polizistinnen und Polizisten zeigen Einblicke ihrer Arbeit zukünftig auf Instagram

Hannover. Die Polizei Hannover hat ihre neuen „Instacops“ vorgestellt. Seit bald vier Jahren geben die Instacops der Polizeidirektion Hannover Einblicke in verschiedene Bereiche ihrer alltäglichen Arbeit. Fünf Beamtinnen und Beamten pflegen die persönlichen Accounts. Insgesamt folgen ihnen über 28.500 Nutzerinnen und Nutzer.

Alena Mehwald vom KDD

Alena Mehwald wird zukünftig auf dem Kanal @polizei.hannover.am Einblicke aus ihrem Alltag als Kommissarin beim Kriminaldauerdienst (KDD) Hannover geben. „Ich freue mich sehr darauf, den Account zu übernehmen und den Followerinnen und Followern noch viel mehr interessanteEinblicke in die Arbeit des KDD zu ermöglichen“, sagt Mehwald. Seit 2019 ist die 27-Jährige Teil des KDD. Mittlerweile ist sie auch ausgebildete Kriminaltechnikerin. Bereits im vergangenen Jahr löste sie „Instacop“ Sylvan Bormann ab. Jetzt hat sie den Account offiziell übernommen.

Zoé Vaßmer aus Barsinghausen

Aus dem Umland wird zukünftig Zoé Vaßmer auf Instagram berichten. Ihr Account heißt @polizei.hannover.zv. Die 28-Jährige ist in Barsinghausen regelmäßig auf Streife. „Ich möchte auf meinem Account darstellen, dass die Polizeiarbeit in einer ländlichen Dienststelle genauso abwechslungsreich und interessant sein kann wie in der Stadt“, sagt Vaßmer. Sie löst Marius Beernink ab, der bisher Erlebnissen im Einsatz- und Streifendienst in Hannover auf Instagram geteilt hat.

Petermax Bartelt aus Neustadt

Neu ist auch Petermax Bartelt, der seine Follower zukünftig mit zu seinen Einsätzen in Neustadt nehmen wird. „Auch wenn Neustadt keine Großstadt ist, macht mir die Arbeit hier sehr viel Spaß. Mit meinem Instacop-Account kann ich diese Begeisterung an meine Followerinnen und Follower weitergeben“, sagt Bartelt. Der 27-Jährige übernimmt den Account @polizei.hannover.pb und löst damit Polizistin Elena Korn ab.

Alina Kausch und Andreas Joop

Außerdem zeigt Alina Kausch unter @polizei.hannover.ak als Angehörige des Verkehrsunfalldienstes Hannover ihren Dienstalltag. Polizeireiter Andreas Joop gibt seinen Followerinnen und Followern unter @polizei.hannover.ja interessante Einblicke in die Arbeit beider Reiterstaffel.

Zusätzlich führt die Polizei Hannover einen zentralen Account

Die Polizei Hannover führt zusätzlich noch einen zentralen Instagram-Account mit über 34.000 Followerinnen und Followern, @polizei.hannover. Elena Korn, Sylvan Bormann und Marius Beernink geben ihre Nebentätigkeit als „Instacop“ auf. Grund dafür seien dienstliche Veränderungen, heißt es von der Polizei Hannover.

Ehemalige „Instacop“ mit Neonazi liiert

2022 sorgte eine „Instacop“ für Schlagzeilen. Anna J. teilte als offizielle „Instacop“ der Polizei Hannover Einblicke aus ihrer Arbeit mit ihrem Malinois-Rüden. Doch dann veröffentlichte das linke „Recherche Kollektiv Ostwestfalen“ seine Nachforschungen, dass die Polizistin mit einem einschlägig bekannten und verurteilten Neonazi in einer Beziehung lebe. Die Polizei Hannover leitete ein dienstrechtliches Verfahren gegen Anna J. ein, auch der Verfassungsschutz wurde aktiv.