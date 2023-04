﻿Designerkleidung und mehr: Zwei neue Vintage-Läden eröffnen in Hannover

In Hannover haben am Sonnabend zwei neue Vintage-Läden eröffnet: In Linden der „Vintage Schuppen“ des gleichnamigen Start-ups aus Hannover, in der List eine Filiale der Kette „Vintage Revivals“. In beiden Läden gibt es hochwertige getragene Einzelstücke – auch Designer-Mode ist dabei.

Die zwölfte Filiale in Deutschland: Auf der Lister Meile hat am Sonnabend das "Vintage Revivals" eröffnet.

Hannover. An der Lister Meile 55 hat am Sonnabend das „Vintage Revivals“ eröffnet. Das Geschäft in Hannover ist bereits das zwölfte der Secondhand-Marke in Deutschland, insgesamt ist das Label jetzt in elf Städten vertreten. Die Neueröffnung hatte sich auf der List schon länger angekündigt, auch auf ihrem Instagram-Account machte die Kette seit Langem Werbung für ihren neuen Standort.

Entsprechend groß war dann am Eröffnungstag auch der Andrang: Ganze Gruppen überwiegend junger Menschen reisten sogar gemeinsam an. Während ein DJ Musik auflegte, stöberten sie durch Kleidung aus vergangenen Zeiten. Vor den Umkleidekabinen bildete sich am Mittag eine Schlange, die durch den halben Laden reichte.

Das „Vintage Revival“ bietet nach eigenen Worten, „ausgesuchte Vintage-Stücke aus der ganzen Welt“. Die Mission des Secondhand-Labels sei es, Kleidungsstücken aus früheren Zeiten ein zweites Leben zu schenken. Die Preisspanne ist moderat. Neben No-Name-Kleidung für 10 Euro aufwärts, Schmuck, Schuhen und Sportkleidung gibt es hier auch Schätze von bekannten und großen Modelabels wie Moschino, Versace, Louis Vuitton und Co., für die Kundinnen und Kunden auch tiefer in den Geldbeutel greifen müssen.

Start-up eröffnet Laden in ehemaliger Weinhandlung

In Hannover-Linden hat ebenfalls am Sonnabend das hannoversche Start-up „Vintage Schuppen“ seinen ersten Laden eröffnet. Die Gründer Julia Moll und Liam Nossek betreiben schon seit Jahren einen Online-Shop für Vintage-Streetwear-Mode. Seit Mai 2022 veranstalteten die Unternehmer außerdem an jedem ersten Wochenende im Monat an verschiedenen Stellen in Hannover einen Pop-up-Verkauf.

In den Räumen der ehemaligen Weinhandlung Hasselbring in Linden-Süd gibt es nun seit Sonnabend einen dauerhaften „Vintage Schuppen“ – und nicht nur die Kleidung ist secondhand. Nach Angaben der beiden Gründer konnten sie einen Großteil der alten Einrichtung erhalten und nachhaltig nutzen. So seien in alten Weinregalen beispielsweise jetzt Kleiderstangen integriert.

Ihr Geschäft bietet nach Angaben der Gründer eine „riesige Auswahl der wildesten Vintage Pieces“. Sie seien Spezialist für Vintage-Designerbekleidung, es seien aber auch Stücke von den ganzen großen Marken wie Burberry, Monclear, Versace, Armani, Yves Saint Laurent bis hin zu Dior in dem Angebot zu finden. „Alle Artikel, die wir verkaufen, sind pre-loved, also secondhand, sodass wir und unsere Besucher einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Klimaschutz beitragen“, sagt Liam Nossek. „Wir wollen, dass Vintage-Mode bald genau so präsent ist wie Neumode.“

Der „Vintage Schuppen“ an der Laportestraße 20 in Linden-Süd hat dienstags bis sonnabends von 12 bis 18 Uhr geöffnet.