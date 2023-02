﻿Im GOP werden die Karten neu gemischt – Kathrin Battermann folgt auf Bobo Weinzierl

Bobo Weinzierl (44) war 12 Jahre das Gesicht des GOP Varietés an der Georgstraße – und auch darüber hinaus: Nun sind die Tage des Marketingchefs gezählt, der 28. Februar ist sein letzter Arbeitstag. Seine Nachfolge tritt Kathrin Battermann (48) an.

Hannover. Der Camper für den Riesentrip ist umgebaut, der Schreibtisch so gut wie geräumt: Die Tage von Bobo Weinzierl (44) als Marketingleiter des GOP Hannover sind gezählt – er verlässt das Varieté Ende Februar nach 12 Jahren. In den vergangenen Wochen war er neben der Planung von Reiserouten und Wohnungsauflösung hauptsächlich damit beschäftigt, seine Nachfolgerin Kathrin Battermann (48) einzuarbeiten. Und das hat es in sich – für beide!

„12 Jahre in sechs Wochen zu quetschen, geht so richtig gut nicht“, so Battermann. „Jedes Detail zu berücksichtigen, ist nicht möglich.“ Und auch Vorgänger Weinzierl kam des Öfteren ins Schwitzen. „Der Druck ist schon groß, so ein komplexes Thema zu überreichen“. Wer den sympathischen Mann je kennengelernt hat, weiß: Das, was er da seit mehr als einem Jahrzehnt für das und mit dem GOP gerissen hat, geht weit mehr über reine Marketingtätigkeit hinaus.

Die Eine kommt, der Andere geht: Zum 1. März gibt Bobo Weinzierl seinen Posten als Marketingchef des GOP Varietès an Kathrin Battermann ab. © Quelle: Rainer Dröse

„Nach Außen war ich immer der Ansprechpartner für die Stadtgesellschaft“, sagt der 44-Jährige. „Der Übergang ins Private war da fließend.“ Egal, wo er – meist abends – unterwegs gewesen ist, sei er auf GOP-Themen angesprochen worden. „Es ist schwierig, den Job vom Privaten zu trennen.“ Gestört hat ihn das nie. „Aber man muss schon sehr dafür brennen, was man da macht. Das bedeutet, auch mal keinen Feierabend zu haben wie andere. Die besten Gespräche kommen oft nach dem Ende von Veranstaltungen zustande.“ Weinzierl spricht aus Erfahrung.

Hatte zu allen einen guten Draht: Bobo Weinzierl (Mitte) empfängt hier Hannovers Polizeipräsidenten Volker Kluwe und seine Frau Angelika zur GOP-Wintervarieté-Premiere in der Orangerie Herrenhausen. © Quelle: Katrin Kutter

Diese hat er neben den ganzen formellen Sachen (Termine, Abläufe, Kartenvorverkäufe und Kooperationen) auch an Battermann weitergegeben. „Es sind große Fußstapfen, die Bobo hinterlässt“, gesteht sie, „aber ich habe ja auch große Füße.“ Humor und Selbstbewusstsein sind schon mal vorhanden, die Schuhgröße ist übrigens 41. Ihr Ziel ist es aber nicht, „alles eins zu eins“ zu übernehmen, was Weinzierl aufgebaut hat. „Ich möchte meinen ganz eigenen Dreh reinbekommen.“

Kathrin Battermann *18. Dezember 1974 in Neustadt am Rübenberge. Sie wächst in Ostermunzel (Barsinghausen) auf, absolviert am dortigen Hannah-Arendt-Gymnasium das Fachabitur. Im Anschluss folgte eine Ausbildung zur Groß- und Einzelhandelskauffrau. Battermann wird Vertriebsassistentin, danach Trainerin für Soft- und Hardware. Sie orientiert sich um und studiert Sportmanagement in Salzgitter. Dafür pendelt sie „in meinem kleinen roten Polo“, weil sie weiterhin beim SC Langenhagen Volleyball spielt. Nach einem Praxissemester beim Sportartikelhersteller Nike, macht Battermann auch eins bei Tui. Der Reiseriese wird ihr Arbeitgeber, es folgen Stationen bei Transdev. Sie liebt Sport, mit Freunden Zeit verbringen und Konzerte, war zuletzt bei „Deine Lakaien“. Mit ihrem Mann und den zwei Töchtern lebt sie in der Südstadt.

Das Fundament ist jedenfalls ein Gutes, sich selbst aber auch ihr Umfeld betreffend: „Es fühlt sich an, als wäre ich schon Monate und nicht erst wenige Wochen dabei. Ich wurde sehr warm und herzlich aufgenommen, das ist schön“. Ihre Expertise betreffend blickt Battermann auf berufliche Stationen etwa beim Reisekonzern Tui zurück, da war sie zwölfeinhalb Jahre als Marketingmanagerin im Bereich Reiseversicherungen tätig, außerdem zuletzt bei Transdev als Referentin für Kommunikation und Marketing. Letzteres war „nichts so ganz meine Branche, aber sehr lehrreich, um das Konstrukt Eisenbahn zu verstehen“.

Das Konstrukt GOP kennt sie schon länger, primär aus privaten Gründen: „Ich habe meine Hochzeit im GOP gefeiert, wir haben nach der standesamtlichen Trauung hier zusammengesessen.“ Mit ihrem Mann Olaf (50) ist sie nun seit dem 18. Februar 2011 verheiratet. Darüber hinaus findet die 48-Jährige Akrobatik faszinierend, „insbesondere in Verbindung mit gewaltiger Musik“, gerät sie im Gespräch prompt ins Schwärmen.

Doppelgespräch: Bobo Weinzierl und Kathrin Battermann haben sich mit Reporterin Mirjana Cvjetković im GOP getroffen. © Quelle: Rainer Dröse

Das hat übrigens ihre Familie zwei Töchter, elf und sieben Jahre alt gehören dazu, auch bemerkt: „Sie haben alle gesagt, dass ich so einen Glanz in den Augen hatte, als ich zu Hause von dem möglichen neuen Arbeitsplatz erzählt habe“, erinnert sich Battermann. „Der Job hat mich gefunden. Ich wusste nicht, dass es so etwas wirklich gibt. Sie freuen sich sehr mit mir.“ Ob sie nun in der gleichen Form wie Bobo Weinzierl in der Stadt herumschwirren wird, weiß sie nicht. „Aber vieles lässt sich super mit der Familie managen. Die hält das GOP für einen magischen Ort.“

„Es gibt viele Wege, einen erfolgreichen Job zu machen“

Welchen Tipp hat Weinzierl seiner Nachfolgerin denn so mitgegeben? „Authentisch zu bleiben, sich nicht zu verstellen, sich treu zu bleiben und ehrlich zu sein“, sagt er. Das sind Ratschläge, die Battermann gern mitnimmt: „Sich nicht zu verbiegen, ist hier wahrscheinlich auch sehr viel einfacher als in anderen Branchen.“ Sie weiß auch, „dass es bei den Gestaltungsmöglichkeiten viele Wege gibt, einen erfolgreichen Job zu machen.“ Wir sind gespannt. Und während sie ein neues Netzwerk knüpft, wird er die Welt neu entdecken. Ein Jahr geht er mit seinem Mann Maik (48) auf Reisen. Erste Station: Auschwitz in Polen, „da wollte ich immer schon mal hin“. Beiden einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt!