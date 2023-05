﻿Neue Pässe: Stadt Hannover bietet 4000 Termine zusätzlich an

Hannover. In acht Wochen beginnen die großen Ferien, und vielen Menschen fällt kurz vor dem Urlaub ein, dass ihr Reisepass oder Personalausweis abgelaufen ist. Die Stadt Hannover richtet daher, wie schon im vergangenen Jahr, sogenannte Ausweis-Wochen ein. Das bedeutet: 4000 zusätzliche Termine für alle Ausweisangelegenheiten schaltet das Bürgeramt am Schützenplatz frei, also für Anträge auf Personalausweise, Kinderreisepässe und Reisepässe. Los geht es mit dem erweiterten Service am 15. Mai. Die Ausweis-Wochen enden am 7. Juli.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tagesaktuelle Termine möglich

„Wer morgens um 8 Uhr im Internet die Online-Terminvergabe der Stadt aufruft, hat große Chancen, tagesaktuelle Termine zu bekommen“, sagte René Kalinka, Leiter des Bürgerservice, am Mittwoch im Finanzausschuss. Am Dienstag, 16. Mai, werde das Bürgeramt Schützenplatz zum Auftakt der Ausweisaktion bis 20 Uhr geöffnet sein. Immer donnerstags sollen Kunden in allen Bürgerämtern auch ohne Termine spontan vorbeischauen und ihre Angelegenheiten regeln können. Sie müssten dann aber Wartezeit einkalkulieren. Die Bürgerämter sind donnerstags von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Möglich wird das neue Terminangebot dadurch, dass die Stadt sechs zusätzliche Mitarbeiter einstellt. Diese würden derzeit eingearbeitet, sagt Kalinka. Zugleich betont er, dass neue Ausweispapiere nach wie vor auch in allen anderen Bürgerämtern beantragt werden können. Die zusätzlichen Termine gibt es aber ausschließlich im Bürgeramt Schützenplatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

11.000 Anliegen pro Woche in Bürgerämtern

Jede Woche müssen Hannovers Bürgerämter eine Flut von Anträgen bearbeiten. Rund 11.000 Anliegen pro Woche gingen bei den Ämtern ein, berichtete Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD) im Ausschuss. Wer Termine buchen wolle, finde vielfach bereits am nächsten Tag freie Zeiten, sagte von der Ohe.

Das war nicht immer so. In den vergangenen Jahren kämpfte die Stadt immer wieder mit Bearbeitungsstaus in den Bürgerämtern. Gründe waren vor allem personelle Engpässe, weil Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfielen und Stellen wegen des Fachkräftemangels nicht besetzt werden konnten. Auch die Corona-Pandemie und die daraus folgende vorübergehende Schließung von Ämtern hatte zur Folge, dass sich Akten stapelten. In den Bürgerämtern scheint die Stadt den Stau jetzt behoben zu haben.