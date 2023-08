﻿Neues Modell: Diesen Polizeihubschrauber bekommt Niedersachsen

Regionsentdeckertag

Tourziel Nummer 30: Gailhof in der Wedemark veranstaltet Kinderfest

Am 10. September ist es so weit: Der 36. Entdeckertag der Region Hannover steht an. Von den 37 Tourzielen führt eines in die Wedemark, zum Kinderfest in Gailhof. Die wichtigsten Infos.