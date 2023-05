﻿Neue Pommesbude: Mit diesem Konzept will Frites Belgique ab Juni Hannover überzeugen

Hannover. Es ist nicht so, als gäbe es in der Innenstadt von Hannover bislang keine Pommes frites. Bald aber könnten sich Fans der frittierten Knolle in der City wie in einem Pommes-Paradies fühlen. Denn neben dem Frittenwerk im Juli kommt voraussichtlich ab Anfang Juni die Kölner Pommesmanufaktur Frites Belgique nach Hannover an die Große Packhofstraße. Es ist erst die dritte Filiale des Unternehmens.

Dort, wo künftig die Fritten im Öl brutzeln werden, begrüßt Frites Belgique bereits seine künftigen Gäste. Es verspricht handgemachte Fritten aus frischen Kartoffeln nach belgischer Machart – also extra dick geschnitten und doppelt in Pflanzenfett frittiert. „Wir finden, dass wir sehr gut in die Innenstadt von Hannover passen“, ist Co-Gründerin Alexandra Grunert überzeugt: „Unser Anspruch ist es, mit unseren hochwertigen Pommes zu überzeugen.“

Pommes-Spitztüten mit eigenem Saucenfach

Dazu wird es zahlreiche Soßen geben, die in den speziell konzipierten To-go-Spitztüten in einem eigenen Fach serviert werden. Zum Angebot gehören unter anderem Trüffelmayonnaise, Curry-, Käse- oder auch Erdnusssoße. Ebenso wie das Pommessalz seien die Soßen selbst gemacht, verspricht Grunert.

In Köln, wo sie mit ihrem Mann 2016 den ersten Laden eröffnete, ist Frites Belgique beliebt. „Wir sind in den Rankings jedesmal vorne“, sagt Grunert. Vor allem der Geschmack überzeugt die Gäste in der Karnevalshochburg, legen Kritiken in Lokalmedien und auf Bewertungsplattformen nahe. Solch „knusprige, köstliche, kartoffelige Fritten“ habe sie noch nie gegessen, schreibt zum Beispiel eine Testerin im Kölner Stadtanzeiger.

Pommes-Kartoffeln kommen aus Belgien

„Belgique ist für uns nicht einfach ein Marketingname“, betont Grunert. Bevor sie den Laden in Köln eröffnet haben, hätten sie sich in Belgien die traditionelle Frittierkunst beibringen lassen. Die Kartoffeln für die Pommes kommen ebenso aus dem Nachbarland. Sie seien einfach die besten, sagt Grunert.

Dafür sind die frittierten Knollen allerdings auch teuer als die Pommes am klassischen Stand: Für die Frittentüte in normaler Größe mit der in den Niederlanden kultigen Joppiesauce zahlen Gäste bei Frites Belgique in Köln derzeit 4,80 Euro.

Pommesbude sucht noch Personal

Derzeit sucht die Pommesmanufaktur in Hannover noch nach Personal. Nach der Corona-Krise fehlen nicht nur an Imbissständen Bewerberinnen und Bewerber – am Start im Juni wird es Frites Belgique aber nicht hindern, so Grunert.

Mit dem Pommesglück in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade, dem Frittzchen auf der Georgstraße und der Frittenbox auf der Langen Laube hat die Innenstadt bereits mehrere größere Pommesbuden. Bald kommen zwei hinzu – Hannover scheint das offenbar zu schmecken.