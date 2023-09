Anpassung an Klimawandel

Beete, Bäume, Wasserspeicher: So stellt sich die Stadt Hannover die an den Klimawandel angepasste Prinzenstraße vor.

Fünf Grad kühler sind an heißen Tagen begrünte Flächen in Hannovers Innenstadt. Jetzt hat die Stadt Pläne für die Prinzenstraße vorgestellt, die an den Klimawandel angepasst werden soll. Sie reagierte auch auf Kritik an der derzeit noch sehr grauen Schmiedestraße.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket