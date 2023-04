﻿Neue Regeln beim Handgepäck: Was macht der Flughafen Hannover?

Hannover/Langenhagen. Wer mit dem Flugzeug von A nach B kommen möchte, muss bereits vor dem Abflug einiges an Zeit am Airport einplanen. Auch am Flughafen Hannover kam es in den vergangenen Jahren zu extrem langen Wartezeiten. Schuld waren oft die Schlangen an der Sicherheitskontrolle. Dank neuester Technik könnten diese Schlangen allerdings schon bald der Vergangenheit angehören. Erste Airports ändern zum Sommer schon ihre Handgepäckregeln. Und Hannover?

Neue CT-Geräte sorgen für Revolution

Die spürbaren Verbesserungen bei der Handgepäckkontrolle macht neue Technik möglich: Modernste, auf Computertomografie (CT) basierende Röntgengeräte können das Handgepäck schneller und genauer auf gefährliche Gegenstände und Substanzen überprüfen. Die Flughäfen in München, Köln/Bonn und Frankfurt haben die neuen Geräte bereits ausgiebig getestet.

Auch die Regeln für Flüssigkeiten im Handgepäck könnten deshalb in Zukunft fallen. Seit 2006 dürfen aus Schutz vor Anschlägen nur bis zu ein Liter Flüssigkeiten in wiederverschließbaren Beuteln zur Handgepäckkontrolle mitgebracht werden. Dabei darf kein Behältnis mehr als 100 Milliliter groß sein.

Am Frankfurter Flughafen führten die Scanner bereits zu ersten Änderungen. Dort dürfen elektrische Geräte und Flüssigkeiten an den neuen Geräten bereits im Handgepäck bleiben. An den britischen Flughäfen sollen ab Mitte 2024 dann auch wieder mehr als ein Liter Flüssigkeit im wiederverschließbaren Beutel möglich sein.

Können den Start in den Urlaub vermiesen: lange Schlange vor der Sicherheitskontrolle am Flughafen Hannover. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Einsatzbeginn in Hannover ungewiss

Doch in der niedersächsischen Landeshauptstadt kommen Flugreisende im Sommer 2023 noch nicht schneller voran. Auf Anfrage dieser Zeitung heißt es, ab wann die Menschen am Flughafen Hannover von den neuen Geräten profitieren, sei zurzeit noch ungewiss. Für die Sicherheitskontrollen am Airport in Langenhagen sind die Bundespolizei und deren Dienstleister zuständig.

Bundespolizeisprecher Jörg Ristow verweist auf die aktuell schwer zu bekommenden Geräte: „Die Umsetzung ist von der mittel- und langfristigen Verfügbarkeit der Geräte abhängig. Das Beschaffungsvorhaben ist derzeit in Abstimmung mit dem für diese Angelegenheiten zuständigen Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern und für Heimat“, sagt Ristow. Auf einen genaueren Zeitpunkt der Einführung in Hannover will er sich daher auch auf Nachfrage nicht festlegen.

Hält die Abschaffung von Flüssigkeitsobergrenzen im Flugverkehr für möglich: Polizeihauptkommissar Jörg Ristow. © Quelle: Georg Wendt/dpa

„100-Milliliter-Regelung wäre obsolet“

Aber trotzdem: Wenn die Geräte zur Verfügung stehen, sieht auch Ristow keine Notwendigkeit mehr für Flüssigkeitsbegrenzungen im Handgepäck. „Somit wären technisch betrachtet die 100-Milliliter-Regelung, aber auch die eingeschränkten Mitnahmemöglichkeiten weiterer Flüssigkeiten obsolet“, sagt Ristow. Ein Wegfall der Beschränkungen sei allerdings erst dann sinnvoll, wenn genügend CT-Röntgengeräte für jeden Fluggast zur Verfügung stünden.