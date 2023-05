﻿Neue Staufalle in Hannover: Monatelange Bauarbeiten an der Anderter Straße

Kostenfrei bis 14:00 Uhr lesen

Aktion für die Demokratie

Omas gegen Rechts wollen am 10. Mai an die Bücherverbrennung erinnern

Am 10. Mai 1933 haben Nationalsozialisten die Bücher von aus ihrer Sicht unliebsamen Autoren verbrannt. Das Bündnis „Omas gegen Rechts“ in Barsinghausen will am Mittwoch mahnend an die Bücherverbrennung erinnern. Treffpunkt ist das Bücherhaus am Thie.