﻿Neue Therapie an der Medizinischen Hochschule Hannover: Bestrahlung gegen Herzrhythmusstörungen

Hannover. Innovative Kooperation zwischen Strahlentherapie und Kardiologie: MHH-Experten erzielen Erfolge mit Bestrahlung bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen. An der Medizinischen Hochschule Hannover werden jetzt Strahlen eingesetzt, um Patientinnen und Patienten mit Herzrhythmusstörungen zu helfen. Mit Hochpräzisionsbestrahlung aus Linearbeschleunigern wird genau die Stelle im Herzmuskel behandelt, die für die Rhythmusstörung verantwortlich ist.

400.000 Menschen leiden unter Herzrhythmusstörungen

Das Verfahren ist relativ neu und wird in Deutschland nur in wenigen Kliniken durchgeführt. Es eignet sich für Betroffene, die sehr schwer erkrankt sind und bei denen die herkömmlichen Therapiemethoden nicht ausreichen. Bei der Behandlungsmethode arbeiten Experten der Klinik für Strahlentherapie und Spezielle Onkologie und der Klinik für Kardiologie und Angiologie eng zusammen.

In Deutschland werden jedes Jahr rund 400.000 Menschen wegen Herzrhythmusstörungen in eine Klinik eingewiesen. Eine häufige Form der Erkrankung ist die sogenannte ventrikuläre Tachykardie, bei der die Rhythmusstörungen von Narbenarealen im Herzmuskel ausgehen. Für die Behandlung gibt es mehrere Möglichkeiten. Dazu gehören Medikamente, die Implantation eines Defibrillators, der bei Kammerflimmern durch Schockabgabe den Herzrhythmus wieder reguliert, sowie die Katheterverödung. „Dennoch gibt es Patientinnen und Patienten, die trotz der insgesamt sehr guten Behandlungsmöglichkeiten weiterhin lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen haben“, sagt Professor David Duncker, Leiter des Hannover Herzrhythmus Centrums (HHC) der Klinik für Kardiologie und Angiologie.

Strahlung millimetergenau auf den Punkt

Viele Betroffene haben so schwere Störungen, dass der Defibrillator auslöst. Die körperlich und psychisch stark belastenden Zwischenfälle ereignen sich dann immer wieder, so dass die neue Hochpräzisionsbestrahlung als Therapie in Frage kommt, da bei einer Katheterablation nicht alle Bereiche des Herzmuskels erreicht werden können. Die Hochpräzisionsbestrahlung mithilfe eines Linearbeschleunigers ist bisher vor allem zur Behandlung von Tumoren, beispielsweise Hirnmetastasen, bekannt. „Wir können die hochenergetische Strahlung mit millimetergenauer Präzision auf den gewünschten Zielpunkt bringen. So wird der Effekt auf das kranke Gewebe maximiert und das umliegende Gewebe geschont“, erklärt Professor Hans Christiansen, Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Spezielle Onkologie.

Bei der Hochpräzisionsbestrahlung gegen Herzrhythmusstörungen trifft die Strahlung exakt auf die für die Störungen verantwortlichen vernarbten Herzmuskelareale und sorgt für einen Umbau des Gewebes. Der bildgeführte Eingriff dauert zwar nur wenige Minuten, muss in der Klinik für Strahlentherapie auf der Basis der 3-D-Bilddaten aus der rhythmologischen Katheteruntersuchung aber aufwendig vorbereitet werden.

Alle Patienten haben profitiert

Die Hochpräzisionsbestrahlung gegen Herzrhythmusstörungen ist ein einmaliger und schmerzloser Vorgang, der sich auch für Patienten eignet, die zu krank für einen invasiven Eingriff sind. Bislang haben alle Patienten der MHH von dem Eingriff profitiert – wenn die Rhythmusstörungen auch nicht immer vollständig verschwanden, so konnten Häufigkeit und Stärke deutlich reduziert werden.