20 Jahre „Haus am Walde“ in Engensen: Wie Vietnamesin „Jenny“ einst das Schnitzel-Braten lernte

Jägerschnitzel neben Frühlingsrollen und Ente: Diese Kombination findet man wohl selten auf einer Speisekarte in der Region Hannover. Vietnamesin Yen Nguyen, die alle nur „Jenny“ nennen, hat mit diesem Konzept allerdings seit 20 Jahren in Burgwedel-Engensen Erfolg. Ihr „Haus am Walde“ ist Kult – und wer auf dem Dorf bestehen will, muss eben auch Schnitzel braten können.