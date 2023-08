Experten sprechen über Nachhaltigkeit von der Geldanlage bis zum Garten

Hannover. Welche Geldanlagen gelten eigentlich als ökologisch besonders wertvoll? Wie gestaltet man den eigenen Garten besonders umweltfreundlich? Und wie saniert man Gebäude nach nachhaltigen Kriterien? Diesen Fragen geht die neue Reihe „Alles nachhaltig?“ von Sparda-Bank, HAZ und Neuer Presse nach. An drei Vortragsabenden geht es um Nachhaltigkeitsaspekte am Arbeitsplatz und im eigenen Zuhause. Die Vorträge und Gespräche mit den entsprechenden Experten werden als kostenlose Streams angeboten.

Den Auftakt übernimmt dabei Dr. Henrik Pontzen, der am 6. September 2023 über nachhaltige Geldanlagen informiert. Sein Vortrag thematisiert die Entwicklung von nachhaltigen Geldanlagen. Im vergangenen Jahr waren sie mit einem Plus von 15 Prozent auf Wachstumskurs, ihr Marktanteil beträgt inzwischen 12,5 Prozent. Als Portfoliomanager von Union Investment kennt Pontzen die aktuellen Entwicklungen. Sein Vortrag beginnt um 19 Uhr.

Zweiter Vortrag mit Landschaftsarchitektin

Im zweiten Vortrag am 13. September spricht Johanna Sievers als Landschaftsarchitektin über „Nachhaltig Gärtnern – Ideen für Ihr Zuhause“. Sie gibt konkrete Ratschläge für Balkon, Terrasse und Garten. Und am 20. September geht es um „Nachhaltig Sanieren“. Zu Gast ist Prof. Timo Leukefeld, Solarpionier und sogenannter Energiebotschafter der Bundesregierung.

Fragen zu allen drei Themen können schon jetzt mit dem Stichwort „Alles nachhaltig“ per Mail an hannover@haz.de geschickt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, während des Livestreams im Chat oder per E-Mail eine Frage zu stellen. Die Vorträge sind ab jeweils 19 Uhr auf den Plattformen www.haz.de, www.neuepresse.de und sparda-h.de/allesnachhaltig abrufbar.

