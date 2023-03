﻿Neuer Chef beim SEK: Wie Mauritius Fahrbach die Spezialeinheit führt

Wechsel an der Spitze des SEK Niedersachsen: Mauritius Fahrbach (37) hat das Spezialeinsatzkommando von Nicole Rügenhagen übernommen. Der 37-Jährige erzählt, wie er an seinen neuen Job beim LKA in Hannover kam, warum es in der Einheit immer noch keine Einsatzbeamtinnen gibt und wie sportlich der Chef selbst ist.

Hannover. Mauritius Fahrbach (37) liebt Sport. Sein Tag beginnt mit Krafttraining. Nach der Arbeit in Hannover setzt er sich aufs Rad und fährt heim – knapp 60 Kilometer nach Vechelde (Landkreis Peine). Fitness ist wichtig für ihn und auch für die Männer, deren Einheit der Polizeirat führt: das Spezialeinsatzkommando (SEK) des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen. Fahrbach hat den Job von Nicole Rügenhagen übernommen, die ins Innenministerium wechselte.

Wie schon bei seiner Vorgängerin besteht die Einheit ausschließlich aus Männern. Wenn es nach dem 37-Jährigen geht, soll das aber keineswegs so bleiben. „Wir würden uns freuen, wenn wir Frauen bei uns hätten“, sagt der Chef – und ermuntert Polizistinnen, die sich den Job zutrauen, sich für den Dienst in der Spezialeinheit zu bewerben.

SEK Niedersachsen: Bislang arbeiten nur Männer in der Einheit – Chef Mauritius Fahrbach hofft auf weibliche Verstärkung. © Quelle: Sophie Peschke

Die Arbeit ist allerdings hart. In der Vergangenheit hat es immer wieder Kandidatinnen gegeben, die den Eignungstest für das SEK gemacht haben und scheiterten, weil sie die strengen Anforderungen nicht erfüllen konnten. Schon das Tragen der kompletten Ausrüstung (allein der Helm wiegt 3,5 Kilo) ist heftig. Zur physischen kommt im Einsatz die psychische Belastung – und unter all dem müssen SEK-Mitarbeitende im Ernstfall die richtigen Entscheidungen treffen. Im Auswahlverfahren ist das bislang keiner Frau in Niedersachsen gelungen.

Nachwuchssorgen beim SEK

Ob weiblich oder männlich – Nachwuchsgewinnung ist eine der Hauptaufgaben von Fahrbach. Er beklagt, dass es insgesamt viel zu wenige Bewerberinnen und Bewerber gibt. Was muss jemand, der zum SEK will, mitbringen? „Wir suchen sportliche Allrounderinnern und Allrounder mit hoher Auffassungsgabe, Intelligenz und sozialer Kompetenz“, erklärt der Polizeirat kurz und knapp.

Fahrbach selbst ist seit 2009 bei der Polizei Niedersachsen. Zuvor war er sechs Jahre bei der Bundeswehr, die er als Stabsunteroffizier verlassen hat. Nach dem Bachelorstudium war er in der Bereitschaftspolizei, dann im Einzeldienst in Braunschweig. Er hat auch so einige Großeinsätze mitgemacht – darunter Derbys zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Auf verschiedenen Posten hat sich der 37-Jährige auf Führungsaufgaben vorbereitet. Dann folgte von 2019 bis 2021 das Studium für den Höheren Dienst.

„Es hat eben alles gepasst“

Wie bei allen Dingen im Leben gehört ein bisschen Glück dazu, den Job des SEK-Chefs in Niedersachsen zu bekommen. Fahrbach hatte es: Die Stelle des Kommandoführers war genau zu dem Zeitpunkt frei, als er mit dem Studium fertig war. Zudem sei ihm im Innenministerium die Nachfolge von Nicole Rügenhagen angeboten worden, sagt Fahrbach: „Es hat eben alles gepasst.“

Nicole Rügenhagen: Sie wechselte ins Niedersächsische Innenministerium. © Quelle: Sophie Peschke

Übernommen habe er ein sehr gutes, eingespieltes, professionelles Kommando, das sowohl kritikfähig als auch selbstkritisch sei. Die Arbeit der Einheit steht oft im Fokus der Öffentlichkeit. „Gesellschaftliche Debatten und auch die sich verändernde Sicherheitslage machen es notwendig, dass wir uns immer wieder überprüfen und optimieren“, erklärt Fahrbach.

Im Einsatz stehen nicht er, sondern die Einsatzbeamten in der ersten Reihe. Wenn etwas nicht optimal läuft, dann ist sein Platz ganz vorne, versichert der 37-Jährige: „Dann stehe ich vor den Kollegen.“ Als Kommandoführer ist er für die gesamte Einheit zuständig – in Hannover und am Standort Oldenburg. Präsent sein muss Fahrbach dort ebenfalls: „Das gelingt auch ganz gut“, sagt er.

Bald neues Domizil?

Aus Sicherheitsgründen darf der Leiter in der Öffentlichkeit nicht über Einsatztaktiken, Waffen oder die Dienststellen des SEK sprechen. Bekannt ist aber, dass die Unterbringung der Beamten in Hannover nicht so ganz optimal ist. So gab es vor einigen Jahren in der Liegenschaft sogar Ungeziefer: Ratten hatten Teile der Einsatzkleidung beschädigt. Das Nagerproblem gibt es mittlerweile nicht mehr. Dafür sei die räumliche Situation immer noch angespannt – aber es scheint auch da Besserung in Sicht. Fahrbach: „Es gibt Signale, dass sich hier etwas bewegt.“