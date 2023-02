﻿Neustart auf Brachfläche: Edeka-Filiale entsteht am Schollweg in Mühlenberg

Ein privater Investor belebt die Fläche der einstigen Ladenzeile in Hannover-Mühlenberg neu und errichtet dort einen Supermarkt. Auch das öffentliche Sanierungsprogramm in dem Stadtteil kommt gut voran. Doch was wird aus dem E.on-Gelände?

Mühlenberg. Die Erwartungen an das öffentliche Sanierungsprogramm für Mühlenberg sind gewaltig und umfassen auch Vorhaben, die gar nicht über das Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ finanziert werden. Das gilt auch für die Brache am Schollweg. Für sie haben die Stadt, die Sparkasse Hannover und private Investoren nun eine Lösung gefunden. Gut vier Jahre, nachdem Penny seine Filiale am Schollweg aufgegeben hatte, soll es dort wieder einen Nahversorger geben. „Wir rechnen mit einer Eröffnung noch im Jahr 2023“, sagte Dirk Wilhelm Rahlfs, Geschäftsführer von Rahlfs Immobilien. Das Neustädter Unternehmen will in Kürze mit den Bauarbeiten für einen neuen Edeka-Markt beginnen.

Im vergangenen Jahr verschwand bereits die alte, verwinkelte Ladenzeile aus den Siebzigerjahren. Einige kleinere Flächen kaufte die Firma Rahlfs, inzwischen auch Eigentümerin des Areals, von der Stadt dazu. Damit ergebe sich eine vernünftig zu beplanende Baufläche, betonte Rahlfs. Insgesamt stünden rund 2000 Quadratmeter zur Verfügung – Platz für zwölf Stellplätze, Lieferzonen und einen Neubau mit 800 Quadratmetern Ladenfläche. Das ist die maximal zulässige Größe, ohne dass es ein neues Planverfahren geben muss. Die Baugenehmigung ist auch schon da, das Projekt wird Rahlfs an einen Generalunternehmer übergeben. Geheizt werden soll später über eine Wärmepumpe, das Dach wird teilweise begrünt und zu einem Teil mit Solaranlagen bestückt. Etwas über 4 Millionen Euro investiert Rahlfs in das Projekt. Los geht es, sobald das Wetter Bauarbeiten ermöglicht.

Anwohner wünschten sich neuen Markt

Die Revitalisierung der Brache mit einem Nahversorger war der Wunsch vieler Anwohner, aber auch von der Sanierungskommission und dem Bezirksrat Ricklingen. Immerhin zählt die Verbesserung der lokalen Infrastruktur zu den Kernzielen des Sanierungsprogramms. Insofern klinkte sich die Stadt direkt in die Beratungen zur Zukunft der alten Ladenzeile ein, nachdem Penny 2019 abgezogen war. Damals standen auch kleinere Ladeneinheiten im Altbau leer. Arztpraxis, Apotheke und Friseurgeschäft hatten schon vorher aufgegeben. Für einen modernen Discounter war die alte Ladenfläche mit weniger als 600 Quadratmetern zu unrentabel geworden, einen etwaigen Umbau wollte Penny nicht mehr mitmachen. Leerstand, Verfall und Vandalismus schienen einige Zeit unabwendbar. Zu den drei Eigentümern der Ladenzeile gehörte auch die Sparkasse, die mit der Stadt über radikale Pläne sprach. Verkauf, Abriss und ein vergrößerter Neubau waren schließlich die Lösung.

Rahlfs Immobilien – das Unternehmen baute zuletzt in Alt-Laatzen einen Edeka-Markt aus – übernahm das komplette Projekt und schloss mit der Gesellschaft Edeka Minden-Hannover einen Vertrag. Es wird nun also eine Edeka-Filiale geben. Größer als Penny, dafür ohne zusätzliche kleine Geschäfte. „Wir hoffen, bereits für das kommende Weihnachtsgeschäft öffnen zu können“, sagte Geschäftsführer Rahlfs.

Bereits fertig: Der neue Spielplatz am südlichen Ende des Schollwegs wurde 2020 eröffnet. © Quelle: Marcel Schwarzenberger

Zentraler Schritt für Sanierung Mühlenbergs

Für die Entwicklung Mühlenbergs ist damit ein weiterer zentraler Schritt geschafft. Die Umgestaltung des Stadtteils begann mit dem neuen Spielplatz am südlichen Ende des Schollwegs. inzwischen gibt es ein neues Familienzentrum an der Beckstraße, die Grünanlagen am Canarisweg sind neu gestaltet, die Grundschule wird neu gebaut, an der Bornumer Straße schloss die Stadt 2022 die Sanierung einer Kreuzung und der Geh- und Radwege ab – und das kommunale Wohnbauunternehmen Hanova plant nach der Übernahme der Wohnungen am Canarisweg nun auch erste Modernisierungen in den Hochhäusern. Auf der Agenda des inzwischen gut neun Jahre andauernden Sanierungsprogramms steht noch eine Teilsanierung der Fußgängerzone Mühlenberg-Zentrum.

Das Energieunternehmen E.on kündigte im vorigen November an, seinen Standort an der Tresckowstraße voraussichtlich 2024 zu verlassen und einen im Entstehen begriffenen Bürokomplex am Fischerhof in Linden zu beziehen. Was aus der alten Firmenzentrale gegenüber der Park-and-Ride-Anlage wird, ist noch offen. Das wird ein letzter großer Mosaikstein im Gestaltungsplan für den Stadtteil sein. Auch für dieses Problem muss die Stadt wahrscheinlich auf rein private Initiativen setzen; im öffentlichen Förderprogramm ist hier nichts vorgesehen.