﻿Neuer Klinikdirektor an der MHH: Prof. Heidel leitet Onkologie

Hannover. Die Klinik für Hämatologie, Hämostaseologie, Onkologie und Stammzelltransplantation der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) hat einen neuen Direktor: Prof. Florian Heidel hat das jetzt Amt angetreten. Der 47-jährige Spezialist für Blut-, Knochenmarkerkrankungen und Krebs ist Nachfolger von Prof. Arnold Ganser, der die Klinik von 1995 bis 2022 leitete.

Neuer Chef der Onkologie: Prof. Florian Heidel war vorher in Boston, Magedeburg, Jena und Greifswald. © Quelle: Stefan Zorn (MHH)

Heidel war zuvor Direktor der Klinik für Innere Medizin an der Universitätsmedizin Greifswald. Mit Prof. Heidel habe die MHH einen herausragenden Vertreter seines Faches gewinnen können, sagt MHH-Präsident Prof. Michael Manns.

Die MHH biete sowohl in der klinischen Krebsmedizin als auch in der Forschung und Transplantation exzellente Voraussetzungen, um neue Therapieverfahren für Blutkrebs zu entwickeln, wie „zum Beispiel neue zielgerichtete Medikamente oder Zelltherapien“, betont der 47-Jährige. Der neue Klinikchef hatte in seiner Geburtsstadt Erlangen studiert und promoviert, ehe er für die Facharztausbildung nach Mainz wechselte. Weitere Stationen waren die Harvard University in Boston sowie Magdeburg, Jena und Greifwald. Die MHH ist mit 146 Knochenmark- und Stammzelltransplantationen (KMT) im Jahr 2022 eines der großen KMT-Zentren in Deutschland.

