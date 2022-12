﻿Neuer Kurs beim ADAC Niedersachsen? „Das Auto spielt nicht mehr die Rolle, die es einmal hatte“

Pannenservice für Radfahrer, wenig Widerstand gegen höhere Parkgebühren für Anwohner und Hannovers autoarme Innenstadt: Niedersachsens ADAC-Vize-Chefin Christine Rettig erklärt, wie sich der Automobilclub verändern will und warum dennoch weiter Straßen ausgebaut werden müssen.

Stößt auch auf Widerstände: Christine Rettig, Vize-Chefin des ADAC in Niedersachsen, die sich für einen neuen Kurs des Automobilclubs einsetzt.

Hannover. Alle reden von der Verkehrswende. Und auch der ADAC sucht angesichts des Wandels in der Verkehrspolitik und Gesellschaft eine neue Rolle. Im Interview erklärt Christine Rettig (53), Vize-Chefin des Automobilclubs in Niedersachsen/Sachsen Anhalt, die Pläne und darüber, was schiefläuft bei Hannovers Verkehrsplanung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der ADAC hat in der Energiekrise empfohlen, häufiger das Fahrrad anstelle des Autos zu benutzen, bietet Pannenservice für Radfahrer an und lehnt höhere Gebühren für Anwohnerparken in Hannover nicht kategorisch ab, sondern fordert, dass dann auch Alternativen wie der Nahverkehr gestärkt werden müssten. Ein neuer Kurs?

Die Zeiten verändern sich. Und gerade wir als Mitgliederorganisation müssen uns bewegen. Natürlich treten immer noch die meisten Leute wegen der Pannenhilfe bei uns ein. Aber wir bewegen uns in einem Markt, in dem das Auto nicht mehr die Rolle spielt, die es einmal hatte. Immer mehr Menschen fragen sich: Ergibt es überhaupt noch Sinn, ein Auto zu fahren? Wir wollen deshalb unsere Leistungen erweitern, zum Beispiel den Bereich Reise weiter ausbauen.

„Einige Mitglieder haben gedroht, dass sie austreten werden“

Gab es viel Widerstand gegen den neuen Kurs des ADAC?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für unsere Spritsparkampagne haben wir in den sozialen Netzwerken viel Gegenwind bekommen. Einige Mitglieder haben gedroht, dass sie deswegen austreten werden. Auch intern gingen dieser Kampagne sehr intensive Diskussionen voraus. Ich halte es aber für wichtig, dass wir auch für Nachhaltigkeit und andere Mobilitätsthemen stehen. Auch viele unserer Mitglieder haben da eine differenzierte Sichtweise.

Aber Sie sind doch ein Automobilclub. Müssen Sie nicht das Interesse haben, dass möglichst viele Menschen viel Auto fahren?

Ich denke nicht, dass wir dieses Interesse haben müssen. Entscheidend ist, dass wir am Puls der Zeit sind, eine Meinung zu den wichtigen Verkehrsthemen haben und diese im Sinne unserer Mitglieder vertreten. Die Mobilität ist komplexer geworden. Die Leute fahren nicht nur Auto. Sie fahren vielleicht damit zur Arbeit, besuchen ihre Freunde mit dem Fahrrad, nutzen bei anderen Gelegenheiten den öffentlichen Nahverkehr und gehen zu Fuß. Aber wir setzen uns auch weiterhin dafür ein, dass es Parkplätze gibt und Ziele mit dem Auto erreichbar bleiben. Derzeit wird vor allem über Beschränkungen und Verengungen diskutiert. Das treibt uns natürlich um. Wir möchten, dass die Leute die Wahl haben, wie sie ihre Mobilität gestalten.

Straßenverkehr: ADAC rechnet mit jährlich zehn Prozent mehr

Aber brauchen wir nicht weniger Autoverkehr, wenn wir unsere Klimaziele schaffen wollen? Der Verkehrsbereich jedenfalls verfehlt seine Klimaziele bisher zuverlässig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist mir zu pauschal. Wir brauchen vor allem Verkehr, der fließt. Wenn es nur zu Verlagerungen und Umwegen kommt, habe wir nichts gewonnen. Natürlich müssen wir den Verkehr in Einklang mit unseren Klimazielen bringen. Aber wir müssen uns auch der Situation stellen, dass der Verkehr weiter zunimmt. Die Schiene stößt schon heute an ihre Grenzen. Der Ausbau braucht lange Planungsvorläufe. Wir gehen davon aus, dass der Verkehr auf der Straße jährlich um zehn Prozent zunehmen wird. Dafür muss es Lösungen geben.

Das klingt so, als sei das ein Naturgesetz, ohne dass Gesellschaft und Politik darauf durch Entscheidungen einen Einfluss hätten.

Es ist kein Naturgesetz. Aber es ist eine Realität, der wir uns stellen müssen. Und wir wollen ja in Zukunft nicht wieder mit der Postkutsche fahren. Es wäre schön, wenn der Ausbau der Schiene schneller ginge. Aber tatsächlich gibt es überall in diesem Land riesige bürokratische Hürden, die solche Projekte verhindern. Das ist ein Punkt, wo wir uns fragen müssen: Wo hemmen wir uns, und wie können wir schneller werden?

Zur Person Christine Rettig ist seit diesem Jahr Vize-Chefin des ADACs Niedersachsen/Sachsen-Anhalt. Bereits seit 2014 leitet die 53-Jährige die Kommunikationsabteilung des Automobilclubs und ist auch für dessen Clubdienste zuständig. Diese Bereiche verantwortet Rettig in ihrer neuen Funktion weiterhin. Sie kennt sich besonders gut mit dem Verkehr in Hannover aus und hat unter anderem die Diskussion um die Zukunft von Hannovers Innenstadt begleitet, in der die Zahl der Autos massiv reduziert werden soll. Als Journalistin hat Rettig für den NDR und RTL gearbeitet. Der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt hat rund 1,4 Millionen Mitglieder.

„Niemand wird plötzlich sein Auto abschaffen, wenn es weniger Parkplätze gibt“

Die Stadt Hannover hat in diesem Jahr die Ergebnisse ihres Innenstadtdialogs vorgestellt. Das Ziel ist, dass überall am Straßenrand Parkplätze verschwinden, Autos künftig nur noch in Parkhäusern stehen sollen. Vom ADAC gab es danach kaum Kritik. Sind Sie mit den Ergebnissen einverstanden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei vielen Einzelmaßnahmen können wir mitgehen. Die Frage ist natürlich, ob die Leute das so auch annehmen werden. Im Moment fehlt mir der Glaube, dass das funktioniert. Natürlich ist es legitim, darüber nachzudenken, den Verkehr zugunsten der Stadtentwicklung zu beruhigen. Nur mit Spielplätzen und Springbrunnen wird es aber nicht gehen. Wir sehen das Problem, dass nur sehr punktuell diskutiert und nicht das große Ganze gesehen wurde. Die Auswirkungen auf umliegende Straßenzüge wurden nicht betrachtet. Generell denkt die Politik in Hannover oft nur bis zur Stadtgrenze. Dabei müssen auch die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt werden, die nach Hannover zum Arbeiten oder Einkaufen fahren. Wir schauen immer neidisch auf das fahrradfreundliche Kopenhagen. Dort wurde das aber über Jahrzehnte konzeptionell umgesetzt. Eines ist sicher: Niemand wird plötzlich sein Auto abschaffen, wenn es weniger Parkplätze gibt.

Die neue rot-grüne Landesregierung will Straßen nur noch im Bestand sanieren. Beim Südschnellweg verhandelt der neue Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) mit Baumbesetzern und setzt sich beim Bund für eine klimafreundlichere Lösung ein. Macht Ihnen das nicht Bauchschmerzen?

Ich finde es absolut richtig, den Dialog zu suchen. Aber es ist nicht okay, jetzt alles infrage zu stellen. Das Schnellwegsystem ist existenziell für den Verkehr in der Stadt Hannover. Niemand will, dass Bäume gefällt werden. Aber es kann auch nicht egal sein, ob der Straßenverkehr läuft oder nicht und durch Stillstand mehr Emissionen entstehen. Da fehlt mir auch die Rücksichtnahme der Gegner des Südschnellwegausbaus. Auch von dieser Seite muss es Entgegenkommen geben. Es kann nicht sein, dass jetzt die Planungen auf den Kopf gestellt werden.

Soll deutlich breiter werden: Der Südschnellweg in der Leinemasch. Der ADAC warnt vor Stillstand bei Verzögerungen des Projektes. © Quelle: Katrin Kutter

Südschnellweg: „Sicherheitsaspekte für uns nicht diskutierbar“

Immer mehr Menschen haben aber kein Verständnis dafür, dass Straßen so massiv ausgebaut werden wie der Südschnellweg, der laut Planungen in der Leinemasch von 14,50 auf 25,60 Meter verbreitert werden soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der entscheidende Grund dafür ist der Sicherheitsaspekt. Die Unfallsituation auf dem Südschnellweg ist heute supergefährlich. Wenn Sie dort liegenbleiben, stehen Sie mitten auf der Fahrbahn. Es gibt keine Ausweichmöglichkeiten. Sicherheitsaspekte sind für uns nicht diskutierbar.

Man könnte auch mit Temporeduzierungen für mehr Sicherheit auf den Schnellwegen sorgen.

Wir haben durch die Planung für den Südschnellweg noch nicht entschieden, wie schnell dort nach dem Umbau gefahren wird. Die Verbreiterung bedeutet nicht, dass dort hinterher auch schneller gefahren wird. Das müssen die Verkehrsbehörden entscheiden.

Die haben oft aber wenig Spielraum bei Temporeduzierungen. Aktuell setzen sich mehr als 300 Kommunen aus ganz Deutschland vergeblich bei Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) dafür ein, dass sie selbst entscheiden können, welche Geschwindigkeiten sie vorgeben. Tempo 30 auf wichtigen Straßen ist zum Beispiel laut Straßenverkehrsrecht nur in Ausnahmefällen möglich.

Aus unserer Sicht sind diese Regelungen sinnvoll, weil wir sonst die Bündelungsfunktion dieser Straßen aufgeben. Wenn überall Tempo 30 gilt, wird es mehr Schleichverkehr in den Wohngebieten geben, weil niemand mehr Umwege in Kauf nehmen wird. Außerdem droht die Gefahr, dass überall – je nach politischen Verhältnissen – unterschiedliche Regeln gelten. Dabei ist es doch sinnvoll, dass wir in Köln, München und Hannover ähnliche Regeln haben.