﻿Manti Love am Kröpcke: So schmecken die türkischen Teigtaschen

In der Niki-Promenade gibt es seit Mittwoch einen Manti-Laden. Es ist der erste Imbiss in Hannover, der sich auf die gefüllten Teigtaschen in verschiedenen Variationen spezialisiert. Wir waren vor Ort und haben die „türkischen Ravioli“ probiert.

Manti Love am Kröpcke: Cetin Nayir eröffnet Imbiss für türkische Teigtaschen in Hannover.

Hannover. Wer genug von Döner, Burger oder Pizza hat, hat in Hannover künftig eine neue Alternative: In der Niki-de Saint-Phalle-Promenade unterm Kröpcke hat seit Mittwoch ein Manti-Imbiss geöffnet. Die gefüllten Teigtaschen, die auch als „türkische Ravioli“ bezeichnet werden, gibt es dort in verschiedenen Variationen – auch vegan oder vegetarisch. „In der Türkei habe ich einige Läden gesehen, die sich auf Manti spezialisiert haben. In Deutschland gibt es das erst in ein, zwei Städten. Deshalb wollte ich das nach Hannover bringen“, erklärt Gründer Cetin Nayir (23), wie er auf die Idee kam, Manti Love zu eröffnen. „Dieses Konzept ist hier einzigartig.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erstaunliche Geschmacksvielfalt

Das „Soft Opening“ am Mittwoch läuft noch nicht ganz ruckelfrei. Das W-Lan funktioniert noch nicht, deshalb kann die Kasse noch nicht betrieben werden. „Heute kommen eigentlich nur Familie und Freunde“, erklärt Nayir, weshalb er auf offensive Werbung verzichtet. Kein Schild oder Plakat weist auf die Neueröffnung hin, über dem Schaufenster fehlt auch noch der Namens-Schriftzug des Imbiss. Ab und zu verirrt sich trotzdem Laufkundschaft hinein. „Habt ihr schon geöffnet“, fragen zwei junge Frauen vorsichtig durch den Türspalt. Nayir bejaht eifrig und bedient die beiden.

Verschiedene Variationen der Teigtaschen: Oben die vegane Alternative mit Spinatteig und Sojagurt-Sauce, links mit Champignon-Sauce und rechts der Klassiker mit Paprikasauce und Rinderhack-Füllung. © Quelle: Tobias Kurz

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir dürfen die türkischen Teigtaschen auch probieren. Vier Variationen serviert Nayir, darunter die klassische mit Rinderhack-Füllung und Joghurt- und Paprikasauce, aber auch eine vegane mit Kartoffelfüllung und Spinatteig, ohne Ei als Bindemittel. Herausragend schmecken insbesondere die Manti mit Champignonsauce und Parmesan. „Das sind auch die beliebtesten“, sagt Nayir und lacht. Insgesamt überzeugen alle Variationen, die geschmackliche Vielfalt ist erstaunlich. Der Klassiker erinnert an die osteuropäischen Pelmeni, einen interessanten Mix mit orientalischem Flair bieten die frittierten Manti mit Hummus.

Eine Portion macht pappsatt

Gerade die große Auswahl an Füllungen und Toppings finde man sonst nirgendwo anders, betont Nayir. In verschiedenen Restaurants in Hannover sind Manti auf der Speisekarte, es gebe aber keine Gastronomie, die sich auf unterschiedliche Geschmackskombinationen spezialisiert habe. „Da ist für jeden was dabei“, sagt Nayir. Eine Portion kostet zwischen 8 und 12 Euro – ein stolzer Preis, der aber durchaus gerechtfertigt sei, wie der Jungunternehmer betont. „Das ist eine vollwertige Mahlzeit, die richtig satt macht. Die frittierten Manti schaffen die meisten nicht mal ganz.“ Der Selbstversuch bestätigt die These, auch wenn die Portionen auf den ersten Blick nicht sehr groß wirken. Aber nach einem Schälchen geht nichts mehr rein – was angesichts der Auswahl an Köstlichkeiten fast schade ist.

In strahlendem Pink: Am Mittwoch war der neue Laden in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade noch recht leer – zum „Soft Opening“ erschienen in erster Linie Familie und Freunde. © Quelle: Tobias Kurz

Teigtaschen werden in Handarbeit zubereitet

Manti Love ist ein Familienunternehmen mit jungen Köpfen. Der 23-jährige Cetin Nayir ist Gründer und Gesellschafter, seine Schwester Sakine Nayir (21) ist Geschäftsführerin. Die Mutter und andere Angehörige bereiten die Teigwaren zu – ebenfalls in Hannover, aber nicht im Imbiss. „Dafür fehlt uns der Platz. Aber die Taschen werden im Lager hergestellt und frisch geliefert“, erklärt Nayir. „Der Teig wird aufgerollt und dann mit echter Handarbeit in Form gedreht.“ Zubereitet wird das klassische Manti dann im Nudelkocher in heißem Wasser und schließlich mit Topping serviert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geöffnet hat Manti Love täglich von 10 bis 22 Uhr. Nur sonntags hat der Imbiss zu. „Das lohnt sich nicht, wenn alle anderen Geschäfte auch geschlossen sind“, sagt Nayir. Die unterirdische Geschäftspassage zwischen Hauptbahnhof und Kröpcke, die vor allem von Stadtbummlern und Pendlern frequentiert wird, bekommt so neues Leben. Corona-Krise, Inflation und Kaufzurückhaltung haben zu Ladenleerstand in der Promenade geführt. Inzwischen wächst die Attraktivität des Standorts wieder.