﻿Volles Haus und neuer Schorsenbummel: Charly Neumann spielt wieder die Teufelsgeige

Hannover. Gerade hat er seine Klarinette reparieren lassen. „Zwei Klappen waren defekt“, erzählt Charly Neumann, der mit seinen 85 Jahren zu Hannovers musikalischen Urgesteinen zählt. Die Klarinette wird gebraucht: Am Donnerstag, 16. März, spielt Neumann vor vollem Haus – sein Nachmittag mit Kaffeehausmusik in Konrads Café in Burgwedel (Radenstraße 9) ist ausgebucht.

„Es wird proppenvoll“, freut sich der Mann, der Hannovers Musikzene seit den Neunzigerjahren als „Teufelsgeiger“ ein Stück weit seinen Stempel aufdrückt. In der Uniform des Welfenkönigs Georg III, der einst den Bau der Georgstraße als Prachtboulevard bezuschusst hatte, war er der Star des Schorsenbummels.

Letzter Vertreter der Kaffeehausmusik

„Ich habe immer noch Fans“, ist Neumann sicher. Seine Stärke sei die klassische Kaffeehausmusik mit einem Programm, das zwischen Operette, Klassik und Schlager pendele. „An der Klarinette spiele ich auch Swingstücke von Benny Goodman oder James Last“, betont der Musiker, der diese Art der Veranstaltung noch aus dem legendären Café Kröpcke kennt. „Ich bin der letzte Vertreter dieser Musikrichtung.“ Sein Traum: „Eine kleine Tournee durch Bäckerei-Cafés im Umland. Erste Gespräche habe ich schon geführt.“

Es geht wieder aufwärts für den Mann, der in den vergangenen Jahren einige Schicksalsschläge hinnehmen musste. Im Mai 2020 starb seine geliebte Frau Erika ganz plötzlich, nach 50 glücklichen Ehejahren. Ein Herzinfarkt zwang Neumann im Herbst 2021 in die Knie, nur eine Notoperation in der MHH rettete ihn. Und die Untersuchungen in der anschließenden Reha ein weiteres Mal: Die Leberwerte waren zu hoch, die Ärzte entdeckten einen Tumor.

Was ihm hilft? „Die Musik ist meine Therapie“, sagt er mit beschwingter Stimme. „Sie bringt mich auf andere Gedanken. Und ich habe ja viel Platz zum Üben“, sagt er über das Godshorner Reihenhäuschen. Der 85-Jährige beteuert: „Ich bin in Form.“ Das ist gut, denn an einem Sonntag im Juni wartet ein weiterer wichtiger Termin auf ihn: „Das Kulturamt hat mir mitgeteilt, dass es auch 2023 einen Schorsenbummel geben wird. Das ist eine tolle Nachricht, ein Lichtblick.“