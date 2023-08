﻿Ein neuer Slogan für Hannover? Das sind Ihre Vorschläge

Hannover. Was macht Hannover aus? Wie lässt sich das Leben in Niedersachsens Landeshauptstadt kurz und knackig beschreiben? Und wie lockt man Menschen von außerhalb an? Hannovers Hoteliers wünschen sich eine neue Tourismusstrategie für die Stadt, weil die Gäste ausbleiben, hinter den Kulissen laufen bereits Planungen, wie das Image von Stadt und Region künftig besser dargestellt werden kann.

Der aktuelle Werbeslogan der Hannover-Marketing- und Tourismusgesellschaft (HMTG), „aufregend unaufgeregt“, ist nicht unumstritten. Leser Florian P. Fischer gehört zu den Fans des Claims und findet, er spiegele den Markenkern Hannovers wider und sei einprägsam, nur leider schlecht kommuniziert worden. Kritiker sehe das anders und finden: Das geht besser.

Unsere Leserinnen und Leser haben sich ihre Gedanken gemacht über den Auftritt der Landeshauptstadt und ihr Erscheinungsbild und haben eigene Vorschläge für einen neuen Slogan eingeschickt.

Dennis Klose beispielsweise denkt bei Hannover vor allem an ehrenamtliche Gruppen, die sich in der Stadttransformation engagieren. Er sieht „eine Großstadt mit punkiger Vergangenheit und grüner Zukunft“, viel Bewegung und Qualität und fordert: „Hannover, einfach mal machen!“ Auch Carsten Theile setzt auf Eigeninitiative. Hannover werde zu oft von denen kleingeredet, die die Stadt gar nicht kennen würden. Die, die hier lebten, schwärmten von ihr. Also kommt her, findet er, „selber hannovern!“. Und Frederik Behmann schlägt die Konstruktion HannovErLeben vor, die den Stadtnamen mit zwei positiv konnotierten Worten verbinde. Er schränkt allerdings ein, dass es bereits einen gleichnamigen Blog gebe. Und das sind noch längst nicht alle Vorschläge.

Ein Slogan für Hannover – das sagen unserer Leser:

Leserin Gundela Lemke:

Hannover? Richtig gut!

Leserin Hanna Lütjen:

Kennen Sie schon den Charme von Hannover?

Hannover – Grüne Großstadt für Kultur, Kunst und Genuss

Leser Michael Koch:

Wir können alles – außer grau

Ziemlich beste Landeshauptstadt

Leser Eberhard Gehrke

Hannover. Für Dich. In allem.

Leserin Claudia Brebach:

Hannover feierlich

Schau es Dir an – Hannover kann!

Hannover – eine Stadt im Grünen

Leser Bernd Bellmer:

Rom? Athen? New York? Ich fahre lieber nach Hannover!

Leser Carsten Behre:

Hannover – Vom Ernst bis zum August, Stadt mit Tradition und Humor

Leser Christopher Baumann, lebt seit 2013 in Hannover:

Zuverlässig überraschend

Leserin Cornelia Langener:

Hannover. Nicht klein, aber fein.

Leserin Mirjana Ilic:

Hannover. So schön unaufgeregt.

Leser Hans-Joachim Müller:

Hannover. Einen Slogan brauchen andere.

Viele Farben, viele Ideen: Der Brainmap von Leserin Britt Buvrin-Wolff lässt sich jede Menge über Hannover entnehmen. © Quelle: privat

