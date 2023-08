﻿Spannend, lehrreich, emotional: 13 Buchtipps für Kinder und Jugendliche für den Ferienendspurt

Hannover. Am 17. August startet wieder die Schule – aber noch ist Zeit, um zu spielen, Freunde zu treffen, Abenteuer zu erleben oder die Nase in ein gutes Buch zu stecken. Welche Neuerscheinungen lohnen sich für welche Leserin oder welchen Leser? Wir haben 13 starke Tipps.

Tipp 1: Wenn man Lesen doof findet – oder auch nicht!

Nils Freytag/ Silke Schlichtmann: „Lesen ist doof“. Hanser, 50 Seiten, 15 Euro. © Quelle: Hanser

Lesen ist doof. Wer für diese These noch Argumentationstipps braucht, ist hier genau richtig. Denn das Ehepaar Nils Freytag und Silke Schlichtmann liefert die passenden Begründungen – allerdings mit einem Augenzwinkern. Der Clou: Sie haben für ihre Gründe großartige Kinderbuchautoren und -autorinnen gefunden, die ihre Sprüche bebildern. Und so gibt es ein wunderbares Wiedersehen beim Lesen mit Lieblingsfiguren, die den Text ganz eigensinnig interpretieren.

Lesen ist doof, weil es zu schnell vorbei ist: Grüffelo-Erfinder Axel Scheffler lässt eine Schnecke lesen. © Quelle: Hanser

Für wen geeignet? Ein erfrischendes Lese- und Sehvergnügen für kleine und große Leser und Leserinnen ab vier Jahren.

Tipp 2: Die Suche nach Identität

Kyle Lukoff: „Wovon ich träume“. Woow Books, 206 Seiten, 16 Euro. © Quelle: woow book

„Wie schon gesagt, wir kommen auf die neue Schule“, eröffnet Moira das Gespräch. Moira ist Mückes beste – und einzige Freundin. Sie ist so ganz anders, ein echtes Mädchen eben. Mücke dagegen macht sich nicht viel aus ihrem Äußeren, sie zieht am liebsten alte, praktische Hosen und Shirts an, trägt ihre Haare zum Pferdeschwanz. Doch in diesem Sommer wird alles anders. Weil Moira will, dass Mücke sich Gedanken über ihr Äußeres macht, sich stylt – auch, um auf der neuen Schule nicht gleich als Außenseiterin abgestempelt zu werden. Sie will, dass sie beide dazugehören, zu den In-Kindern, zu der angesagten Clique.

Doch wenn Moira Mücke schminkt, blickt da für Mücke ein fremdes Kind aus dem Spiegel zurück. Besonders nachts träumt Mücke viel von ihrem verstorbenen Onkel, sie hat das Gefühl, dass er ihr etwas sagen will – so sehr, dass es in ihrem Haus beginnt zu spuken. „Wovon ich träume“ ist eine ganz wunderbare Geistergeschichte, die sich dem Thema Suche nach der eigenen Identität auf ungewöhnliche Weise sehr sensibel nähert.

Für wen geeignet? Kyle Lukoff ist selbst trans und hat auch eigene Erfahrungen mit eingearbeitet. Ein wunderbarer Sommerroman, der für Offenheit und Toleranz wirbt und ermutigt, zu sich und seinen Gefühlen zu stehen.

Tipp 3: Über Freundschaft und Toleranz

Lena Hach: „Fred und ich“. Beltz &Gelberg, 96 Seiten, 12 Euro. © Quelle: Beltz & Gelberg

Anni liebt es, vor der Schule heimlich im vereisten Teich zu baden. Doch eines Morgens taucht Fred auf, der Junge, der in der Bäckerei ein Praktikum macht. Todesmutig steigt auch Fred ins kalte Wasser und die beiden freunden sich an. Und vielleicht kribbelt es sogar etwas. Doch dann erfährt Anni, dass Fred trans ist. Ob das etwas an ihrer Freundschaft ändert? Wie spricht sie Fred jetzt an, welche Worte sind korrekt? Sie will ihn ja nicht verletzen! Und warum tun sich die Erwachsenen so schwer damit, in Fred einen Jungen zu sehen?

Für wen geeignet? In „Fred und ich“ greift die Berliner Jugendbuchautorin Lena Hach das Thema LGBTQ auf. Geschickt spricht sie viele Fragen auf leichte und unaufgeregte Art an, dabei steht ganz klar die Botschaft im Vordergrund: Wir sind alle Menschen – so einfach ist das. Dank kurzer, knapper Kapitel, klarer Schrift und nicht zu komplizierten Satzkonstruktionen ist das Buch auch für Kinder ab 11 Jahren geeignet, die nicht so gern oder gut lesen.

Tipp 4: Wenn Mama süchtig nach Tabletten ist

Christine Werner: „Silberregen“. Mixtvision, 200 Seiten, 16 Euro. © Quelle: Mixtvision

Emilys Mutter steht einfach nicht auf, immer ist sie müde. Ihr Vater ist viel unterwegs, oft tage- und nächtelang. So versucht Emily allein, das Leben aufrechtzuhalten. Sie kümmert sich um ihre jüngeren Geschwister und versucht auch noch, ihre Schule zu schaffen. Eigentlich eine totale Überforderung. Das merkt ihr Freund Mathis, der versucht, ihr zu helfen. Doch Emily hat Angst davor und kapselt sich immer mehr ab. Doch die Silberpapierchen der Tablettenverpackungen, die in Mamas Zimmer herumfliegen, nehmen immer mehr zu.

Für wen geeignet? Abhängigkeit und Sucht von Eltern zerstört Familien. Der Roman ermutigt auf einfühlsame Weise betroffene Kinder, Hilfe zuzulassen. Und macht ihnen Mut: Du bist nicht allein, du kannst dich anderen anvertrauen. Aber auch, wenn man nicht direkt mit Sucht konfrontiert ist, gibt der Roman gute Einblicke und ermuntert zur Unterstützung. Ab 11 Jahren.

Tipp 5: Wenn die Familie zerstritten ist

Jaminka Petrovic: „Der Sommer, als ich fliegen lernte“ Tulipan, 192 Seiten, 16 Euro. © Quelle: Tulipan

Endlich Sommerferien! Doch Sofija soll mit ihrer Oma den Urlaub verbringen. In Kroatien, bei Omas Schwester. Für die beiden Frauen ist es das erste Wiedersehen seit dem Zerfall Jugoslawiens, für Sofija allerdings bedeutet es pure Langeweile: nur alte Leute, ewig gestrige Gespräche und alte Geschichten. Sofija kann sich kaum vorstellen, wie sie die Zeit herumbringen soll. Doch dann verliebt sie sich – und das ist ein tolles Gefühl. Aber das Leben ist nicht immer fair und Sofija erlebt mit ihrer Familie eine große Krise.

Für wen geeignet? Diese Familiengeschichte mit der offenherzigen Protagonistin hält trotz wenig Action gut die Spannung und führt in eine Vergangenheit und Kultur ein, die so fern und doch so nah ist. Ab 11 Jahren.

Tipp 6: Fußballmatch gegen Mobbing

Benjamin Lebert: „Julian und Anisa und das Wunder vom Wacholderpark.“ Gulliver, 135 Seiten, 12 Euro. © Quelle: Gulliver

Julian hat Epilepsie und wird von Kindern aus der Schule auch gern mal „Zitteraal“ gerufen. Er ist eher zart und sammelt am liebsten Worte. Und ist ein wenig verliebt. In Anisa, die ausgerechnet mit Diego, dem größten Mobber, geht. Doch dann passiert ein erstes Wunder: Als Diego Julian mal wieder richtig ärgert, ist es Anisa, die dazwischengeht. Und Diego herausfordert – zu einem Fußballspiel. Doch wie sollen Julian und Anisa das nur gewinnen?

Für wen geeignet? Es ist das erste Kinderbuch des Hamburger Autoren Benjamin Lebert, der mit „Crazy“ berühmt wurde. Die Geschichte erzählt er in einfachen Worten und so spannend, dass viele Kinder ab 10 Jahren hier ein Lese-Erfolgserlebnis haben werden.

Tipp 7: Über das Leben im Fischteich

© Quelle: Moritz Verlag

Alfonso ist eine Geierschildkröte und wartet am Grund des Teiches auf Beute. Dafür hat er an seiner Zunge einen wurmähnlichen Fortsatz, mit dem er Fische in sein Maul lockt. Auch ein Elritze-Fisch fällt auf den Trick herein, aber Alfonso hält ihn für viel zu klein. So schwimmt der Fisch zu seinem Schwarm zurück und erzählt vom großen „Wurm“. Die kleinen Fische wollen ihn der dicken Bertha überlassen, die heute Geburtstag hat. Aber kann Alfonso das Geburtstagskind wirklich essen?

Für wen geeignet? Sehr liebevoll gezeichnete und erzähltes Bilderbuch für Fischfans ab 4 Jahren.

Tipp 8: In der Welt der Zahlen

Amanda Wood/Mike Jolley/Allan Sanders: So viele Zahlen – ein buntes Such- und Entdeckerbuch. Penguin, 56 Seiten, 16 Euro. © Quelle: Penguin

Willkommen in der bunten Welt der Zahlen. Großformatige Wimmelbilder laden hier zum Suchen und Entdecken ein. Dabei ist jede Doppelseite einer Zahl von 1 bis 100 gewidmet. Und während auf der ersten Seite jedes Tier und jede Sache nur einmal zu zählen ist, so sind es bei der Sieben schon sieben Hunde mit ihren sieben Bällen, sieben Näpfen und sieben Knochen zu suchen. Aber wer schafft es, 50 verlorene Goldmünzen auf der Pirateninsel einzusammeln oder die 100 Schutzhelme der Bauarbeiter zu finden? Zum Glück gibt es auf der Baustelle nur einen Roboter – aber der ist gut versteckt!

Für wen geeignet? Fröhlicher Zählspaß für alle kleinen Menschen ab 5 Jahren, die die Geduld aufbringen, alles zu entdecken – und vor allem auch zu zählen.

Tipp 9: Abenteuer im Atelier

© Quelle: Picus Verlag

Wenn Jan groß ist, möchte er ein berühmter Maler werden. Aber noch muss er als Lehrjunge in der Werkstatt eines großen Meisters niedrige Dienste verrichten. Doch dann kommt seine Chance: Da alle anderen Lehrjungen nicht im Atelier sind, soll plötzlich Jan selbst Farbe anmischen – und macht dabei eine grandiose Entdeckung.

Für wen geeignet? Ein liebevoll gezeichnetes Bilderbuch mit einer wunderbaren Geschichte ab 3 Jahren, bei der die kleinen Leser sofort Lust bekommen, auch mal mit Farben zu experimentieren.

Tipp 10: Was bringt die Pubertät?

Kim Fupz Aakeson/ Rasmus Bregnhoi: „Hugo & Hassan – Echt jetzt?“ Klett , 118 Seiten, 16 Euro. © Quelle: Klett Kinderbuch

Vorsicht Pubertät – auch Hugo und Hassan werden älter: In diesem Comicband dreht sich ganz viel um Mädchen, die ersten Barthaare, Partys, Coolness, Selbstüberschätzung, Erwachsen werden, Klimarettung und mehr. Die Strips sind superwitzig erzählt, dazu herrlich gezeichnet.

Für wen geeignet? Ein Buch, dass garantiert alle Lesenden zum Lachen bringt, ein guter Tipp für Kinder ab 9 Jahren, die sonst nicht so viel Freude am Lesen haben.

Tipp 11: Abenteuer auf dem Plunderberg

Mirjam Oldenhave/Rick de Haas: „Jakob und der Berg der vergessenen Dinge“. Coppenrath, 210 Seiten, 16 Euro. © Quelle: Coppenrath

Jakob und sein Vater Ed leben in einem Haus auf Rädern, direkt neben einem Berg voller Plunder. Hier findet Jakob die verrücktesten Dinge – wie die goldene Boxerfigur. Sie ist das ideale Geschenk für Ed zum Geburtstag. Was Jakob nicht weiß: Die Figur wurde aus einem Museum gestohlen. Schon bald wird Jakobs Vater wegen Diebstahls festgenommen und Jakob ist auf sich allein gestellt. Doch der Junge gibt nicht auf: Er muss Eds Unschuld beweisen.

Für wen geeignet? Wunderschön erzähltes Abenteuer voller Spannung und Humor vom niederländischen Erfolgsduo Mirjam Oldenhave und Rick de Haas. Farbig bebildert und in großer Schrift, ein Spaß für Kinder ab 6 Jahre.

Tipp 12: Spürnasen suchen die Monstermaschine

Gareth P. Jones: „Ein Fall für Dich – die Monstermaschine“. Baumhaus, 224 Seiten, 13 Euro. © Quelle: Bastei Lübbe

In der Stadt Hausen geht nicht alles mit rechten Dingen zu. Geister, Werwölfe und Zombies machen sich das Leben zur Hölle. Und mittendrin ist der Leser oder die Leserin. Denn wer auch immer die Seiten durchblättert, ist engagiert als Spürnase. Und wird auch gleich direkt angesprochen, sodass man sich dem Auftrag gar nicht mehr entziehen kann. Alles geht damit los, dass Doktor Frankenstein die Monstermaschine gestohlen wurde – eine totale Katastrophe.

Für wen geeignet? Die Idee ist nicht neu, macht aber immer wieder Spaß – und hier wurde sie gut umgesetzt und reich bebildert. So ist der Krimi zum kreativen Mitgestalten und Hin- und Herblättern ein schönes Leseerlebnis für Kinder ab 8 Jahren.

Tipp 13: Die Suche nach einem Schatz

Antonia Michaelis: „Die Bucht des blauen Oktopus“. Oetinger 380 Seiten, 15 Euro. © Quelle: Oetinger

Sommer, Urlaub, Meer – das ist die Szenerie des neuen Romans von Jugendschriftstellerin Antonia Michaelis. In Griechenland lernt die elfjährige Kiki Jorgos kennen, der mit seinem kleinen Bruder allein am Strand lebt und davon träumt, einen Schatz zu finden. Doch auch andere Kinder sind hinter dem Schatz her – und die können richtig fies sein. Und so beginnt ein Wettkampf um die Beute. Doch dann stoßen Kiki und Jorgos auf ein noch größeres Geheimnis.

Für wen geeignet? Ein magischer Sommerroman, der zwar ein wenig braucht, um Schwung zu nehmen, dann aber sehr spannend wird und auch schwere Themen wie Mobbing, Verlust, Schulprobleme und mehr aufgreift. Zum Abtauchen für Kinder ab 10 Jahre.

