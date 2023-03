﻿„Hannovers unentdeckte Schönheit“: Neues Buch über die Ihme

Hannover. Historisch ist Hannover von der Leine geprägt. Ihr Hohes Ufer ist Gründungslegende der Stadt, ihre häufigen Hochwasser haben die Menschen über Jahrhunderte beschäftigt, sie war Transportweg, Abwasserkanal und Energielieferant zugleich. Die kleine Schwester, die Ihme, erhält nur wenig Aufmerksamkeit. Das soll sich ändern: Der hannoversche Ratsherr Daniel Gardemin hat ihr ein unterhaltsames Taschenbuch gewidmet, das seit dieser Woche im Handel erhältlich ist. „Die Ihme – Hannovers unentdeckte Schönheit“ heißt es.

Buch über die Ihme: Beschreibung einer Radtour war der Anfang

16 Kilometer misst die Ihme zwischen ihrem Entstehungsort bei Wennigsen-Evestorf und ihrem Ende in Hannover, wo sie in die Leine mündet. Über weite Strecken ist sie eigentlich eher ein mittleres Bächlein als ein Fluss, bis sie bei Ricklingen, gespeist vom Leinewasser aus dem Schnellen Graben, zur Flussbreite von bis zu 50 Metern anschwillt, sozusagen als dickes Ende. Eigentlich wollte Gardemin während des Corona-Lockdowns nur einem Internetaufruf folgen und eine Radtour beschreiben. Aber die Erkundungen waren dann offenbar so spannend, dass ein gut 150-seitiges Werk herausgekommen ist.

Der 55-jährige Ratsherr der Grünen nimmt sich den Fluss gewissermaßen gegen den Strom vor und radelt, startend nahe dem Ihme-Zentrum, gegen die Fließrichtung bis zu der Stelle, an der sich Wennigser Mühlbach und Bredenbecker Bach in Evestorf zur Ihme vereinen. Die Tourbeschreibung spickt der Autor mit Informationen aus Natur und Kultur, Geschichte und Gastronomie. Letzteres ist hilfreich, falls einen bei der Radtour Hunger oder Kaffeedurst überkommt.

20 Meter Höhenunterschied

Nur 20 Meter misst der Höhenunterschied zwischen der Ihmegründung im Deistervorland und der Ihmemündung in der Calenberger Neustadt. Die geringe Höhendifferenz erklärt, warum Flüsse in der Norddeutschen Tiefebene so träge sind.

Über weite Strecken eher breiterer Bach als echter Fluss: Die Ihme bei leichtem Hochwasser im März 2023 nahe dem Waldschlösschen in Ricklingen, bevor sie durch das Leinewasser aus dem Schnellen Graben zu voller Breite anschwillt. © Quelle: Tobias Woelki

Freizeitort: Paddler auf der Ihme am Ihme-Zentrum. © Quelle: Michael Thomas (Archiv)

Zum Wildwasser-Kajakfahren taugt die Ihme also nicht – aber als Freizeitort zum Standup-Paddeln und Kanufahren ist sie auf hannoverschem Gebiet längst beliebt. In früheren Jahrhunderten war sie sogar auf voller Länge schiffbar. Von leichter Hand flicht Gardemin überall in seine Tourbeschreibungen Informationen ein. Etwa dazu, welche Bollwerkwirkung die Ihme gegen eindringende Feinde hatte. Oder eben zur wirtschaftliche Bedeutung des Flusses, nicht nur im Hinblick auf Wassermühlen. Denn über die Ihme beförderte die Calenberger Adelsfamilie Knigge Anfang des 19. Jahrhunderts Kohle, Kalk und Holz nach Linden und machte damit dem frühindustriellen Johann Egestorff Konkurrenz – woraus sich später eine über Generationen stabile Kooperation ergab.

24 Fischarten sind wieder heimisch

Auf Bilderseiten listet Autor Gardemin auf, welche besonderen Pflanzenarten entlang der Ihme wachsen und wie viele Fischarten inzwischen wieder heimisch sind. Da lernt man, dass sich 24 Fischarten nach Jahrzehnten der Abwasservergiftung ihren Lebensraum in der Ihme zurückerobert haben, vom Barsch und Bachneunauge über Hasel und Hecht bis Plötze und Quappe. Aber auch von Wassermühlen, Besuchen des Lügenbarons Münchhausen an der Ihme und historischen Badestellen im Fluss ist zu lesen.

Die Ihme: Cover des Buches von Daniel Gardemin. © Quelle: Leuenhagen & Paris

Gardemin, der als Soziologe einen Lehrauftrag an der Leibniz-Uni hat und im Stadtrat Fraktionschef der Grünen ist, begibt sich ab April auf Lesereise quer durch das Flusseinzugsgebiet. Am Donnerstag, 13. April, startet er die erste Präsentation um 17 Uhr in der Buchhandlung Leuenhagen & Paris an der Lister Meile (Eintritt 5 Euro, Anmeldung nötig). Danach folgen fünf Lesungen in Hannover, Wennigsen und Bredenbeck sowie am 4. Juni eine vom ADFC organisierte Radtour.

In jedem Buchgeschäft erhältlich – und im Internet

Das reich bebilderte und mit Detailkarten unterfütterte Taschenbuch ist im Verlag Leuenhagen & Paris erschienen und kostet 16,99 Euro. Man kann es überall im stationären Buchhandel kaufen oder auch, wenn man lieber im Internet shoppt, über den Onlineshop des Verlages bestellen.