﻿Neu in Hannovers Altstadt: Das steckt hinter dem „Wald und Wiesen“-Konzept im „Donner Littjen“

Ein paar Jahre ist er um die Welt gereist, jetzt hat Hendrik Ziolkowski seine berufliche Bleibe gefunden: In der Knochenhauerstraße hat der Koch aus der „Brasserie am Thie“ ein Café eröffnet. Im „Donner Littjen“ gibt es Frühstück, Stühle von Oma und ein „Wald und Wiesen“-Konzept.

Hannover. In der Welt ist er viel herumgekommen, hat in Neuseeland, Mexiko, Spanien, Österreich gearbeitet, ist als Backpacker unterwegs gewesen – jetzt hat Hendrik Ziolkowski (37) endgültig seinen Traumort gefunden: In der Knochenhauerstraße hat er das Bistro und Café „Donner Littjen“ eröffnet. Die typisch hannoversche Redewendung erinnere ihn an seinen Großvater: „Der hat sich immer die Hände gerieben, wenn er schmackhaftes Essen gesehen hat – und dann ,Donner Littjen’ gerufen“, erinnert sich Ziolkowski.