Die Mitglieder der deutschen Rockband Fury in the Slaughterhouse, Rainer Schumann (l-r), Christian Decker, Gero Drnek, Thorsten Wingenfelder, Christof Stein-Schneider und Kai Wingenfelder, stehen während eines Fototermins am Rande von Proben zusammen.

Fury in the Slaughterhouse legen mit einem neuen Album los. Jetzt ist die zweite Single erschienen: „So are you“. Hier geht es zum Video.

