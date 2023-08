﻿Neues Laufereignis: Beim Urban Run über den Üstra-Betriebshof

Hannover. Oliver aus Anderten stand mit seinen Laufkumpels Enrico und Michael am späten Donnerstag an der Startlinie einer Premiere. „Die Ausschreibung hat sich so saumäßig gut angehört“, sagte der 47-jährige Ingenieur, „dass wir alle drei unbedingt mitmachen wollten.“

So wie Oliver ging es wohl vielen der 550 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Urban Run, einem etwas anderen Laufereignis über 10,2 Kilometer. Von der Culemannstraße am Neuen Rathaus ging es eben nicht in die klassischen Laufreviere Maschsee oder Eilenriede, sondern durch U-Bahn-Stationen, am Ihmeufer entlang, quer über den Üstra-Betriebshof Glocksee, nach Linden hinein, über etliche Treppenstufen.

Neue Massenveranstaltung: Bei der Premiere des Urban Run machten sich 550 Starterinnen und Starter auf den Weg über gut zehn Kilometer durch die Stadt. © Quelle: Florian Petrow

„Unsere Stadt mal aus ganz anderer Perspektive kennenlernen“, formulierte Gilbert Aust das Ziel von Veranstalter Eichels, den Marathon-Machern. Eine urbane und ungewöhnliche Runde nach Feierabend sollte es werden – und wurde es.

Ungewöhnliche Runde: Beim Urban Run ging es auch über den Üstra-Betriebshof Glocksee und zwischen den Stadtbahnen durch. © Quelle: Florian Petrow

„Für uns ist der VGH Urban Run ein neues Laufsportevent, das auf einer spannenden Route mitten durch die City führt“, sagte Annika Rust, Vorständin von Titelsponsor VGH. Die frühere Spitzensportlerin, in ihrer Jugend Deutsche Meisterin im Siebenkampf, gab den Startschuss und blieb bis zur letzten Finisherin, die nach rund 110 Minuten ankam.

Nur 36:26 Minuten brauchte Steve Kehl als Männer-Sieger. „Eine überragende Runde“, fand der 96-Triathlet, fast 90 Sekunden schneller als Sven Kiene aus dem 96-Zweitliga-Triathlon-Team, „weil ich im dritten Stock wohne, haben mir die Treppenstufen nichts ausgemacht.“ Bei den Frauen siegte Maike Gent von Sporttrend Braunschweig (46:42) vor Marika Gei (50:31).

Premiere: Beim ersten Urban Run ging es auch über das Üstra-Betriebsgelände Glocksee. © Quelle: Florian Petrow

Die Zeit allerdings spielte für die allermeisten keine Rolle. Tim Trittschack, 36-jähriger Projektleiter aus Garbsen, fand es „bärenstark, mal in ganz anderen Ecken unterwegs zu sein. Ich bin sowieso Hannover-verliebt, aber heute habe ich einen intensiveren Blick auf diese schöne Stadt bekommen.“ Oliver aus Anderten stand mit seinen beiden Kumpels noch lange bei Wasser und Apfel zusammen: „Eine super Veranstaltung, die wiederholt werden muss. Wir wären jedenfalls wieder am Start.“

Eichels-Projektleiter Aust versicherte noch bei der Siegerehrung: „Den Urban Run wird es auch ein zweites und drittes Mal geben.“ VGH-Vorstandsfrau Rust will dann „unbedingt mitlaufen, ich freue mich jetzt schon darauf“.

