﻿Neues Modelabel: Wie Marieke Zidorn und Julia Mars mit „Enter“ alte Kleidung neu erfinden

Hannover. Der Name ist genauso prägnant gewählt wie die Position auf der Computertastatur: „Enter“ ist ein neues Modelabel von Medienmanagement-Studentin Marieke Zidorn (24) und Schneidermeisterin Julia Mars (24).

Ihr Label vertreiben die beiden online und über Pop-up-Stores. Denn hohe Mieten und Strompreise machen es jungen Designern schwer, sich ein Atelier oder Verkaufsfläche in den Innenstädten leisten zu können. Außerdem wollen sie die Welt der Mode mitgestalten: „Unsere Kollektion besteht ausschließlich aus upgecycelten Einzelteilen“, erklärt Mars den Masterplan. „Manche Röcke waren früher ein Blazer, manche Westen vorher ein Trenchcoat. Ich arbeite unglaublich gern mit hochwertigen Anzugstoffen. Daraus besteht ein Großteil unserer Kollektion“, so die Designerin, die 2021 ihren Abschluss an der Modeschule Fahmoda in Hannover machte. Zidorn ist für das „Enter“-Marketing verantwortlich, sie studiert aktuell noch Medienmanagement – und jobbt parallel bei Joli Berlin, einer führenden Influencer-Agentur in Berlin. „Die perfekte Kombination“, findet sie.

„Enter“-Kollektion ist genderneutral

Vor Kurzem präsentierte „Enter“ seine zweite Kollektion im bei „Glowstories“, einem angesagten Friseursalon an der Limmerstraße, hier hängen die Bilder des letzten Kollektionsshootings. Das fand im Lister Bad vor Saisonstart statt: Man sieht die Models in einem leeren Becken posieren, sie tragen Stulpen zum Wickeln, auch ein Männermodel posiert oberkörperfrei in einem bodenlangen Rock, der vorher eine Anzughose war. „Unsere Kollektionen sind genderneutral“, betont Mars. „Männer wie Frauen können alle Teile tragen. Wir stellen das unseren Kunden frei, sie können auswählen, was ihnen gefällt.“

Graue Caps mit Logo gibt es für 44 Euro, Hosen ab 139 Euro. Mars arbeitet inzwischen auch als Dozentin für Schnitt und Fachpraxis an der Fahmoda und gibt ihr Wissen an die nachfolgenden Generationen weiter. „Mode ist nach wie vor mein Traumjob.“ Die Designerin sieht die Branche aber auch kritisch. „Wir alle, die auf diesem Planeten leben, müssen umdenken, was Konsum betrifft.“ Klingt weltverbesserisch. Andererseits hat Zidorn für „Enter“ einen knallharten Businessplan mit monatlichen Zielen ausgearbeitet. „Natürlich ist es unser Ziel, in ein paar Jahren vom Label leben zu können.“

Das versuchen die Frauen mit geschickten Kniffen: Die Website www.enteratelier.com ist spannend gemacht, Zugang zur kompletten Kollektion bekommt man nur über ein Passwort, das man per Mail bestellen muss. „Enter“ bedeutet in diesem Sinne: Eintreten in eine neue Welt.

