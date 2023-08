Vereine werben im ehemaligen Kaufhaus für Engagement in Hannover

Der Aufhof bekommt eine Pop-up-Bücherei

Der Direktor der Stadtbibliothek Hannover, Tom Becker, lädt zu einem Abenteuer im Aufhof ein. So lautet zumindest der Titel der neuen Pop-up-Ausstellung im ehemaligen Kaufhaus an der Marktkirche. Gemeinsam mit dem Museum Wilhelm Busch hat das Team zahlreiche Kinder- und Jugendbücher ausgestellt, die man sich kostenlos ausleihen und vor Ort lesen kann. Das Museum für Karikatur und Zeichenkunst hat dazu großformatige Ausstellungsposter zusammengestellt, die thematisch für Literatur werben. Zudem gibt es Mitmachposter, um eigene Gedanken und Gefühle zum Thema Abenteuer zu entwickeln. Becker kündigt gemeinsam mit Luise Wick weitere Aktionen an. So soll es demnächst Bilderbuchkinotage geben, Workshops von Kinderbuchillustratorinnen und ein eigenes Studio für Podcast-Aufnahmen.